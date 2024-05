Ex-BBB Matteus surge em clima de romance com Isabelle em Manaus

Mabelle está vivíssimo! Após conhecer alguns pontos turísticos em Manaus, Matteus aproveitou uma noite romântica ao lado de Isabelle

Ex-participantes do BBB 24, da Globo, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira finalmente puderam se reencontrar com calma fora do confinamento! O vice-campeão da edição surpreendeu os fãs - e até a sogra - ao desembarcar em Manaus, Amazonas, na última sexta-feira, 3.

Aproveitando o momento de descanso, o ex-brother realizou um belíssimo passeio no domingo, 5, e conheceu um pouco da Amazônia. Os locais visitados por Matteus foram mostrados especialmente por Isabelle e sua família.

Através das redes sociais, o casal Mabelle, como são carinhosamente chamados por fãs, registraram alguns momentos da ocasião especial e encantaram ao surgirem juntinhos nas imagens. Depois de aproveitar um passeio de barco e um banho de rio, os ex-BBBs finalizaram o dia em clima de muito romance.

Em seus stories no Instagram, Matteus publicou um vídeo brindando uma taça de vinho com a Cunhã. Em outros registros compartilhados por amigos, Isabelle aparece sentada no colo do amado esbanjando alegria.

Vale lembrar que os dois iniciaram o romance ainda nos últimos dias de BBB 24. Em entrevista à Quem, Jaqueline Nogueira, mãe de Isabelle, contou que foi pega de surpresa com a chegada de Matteus em Manaus, mas se mostrou alegre com a atitude.

"Estamos no corre-corre. O Matteus está em Manaus e está sendo uma verdadeira loucura tribal. Não tive tempo de preparar nada para ele porque ele veio de surpresa. O Matteus é uma pessoa incrível, um menino de ouro", declarou ela.

O ex-brother foi recebido com muito carinho por fãs assim que desembarcou no aeroporto em Manaus e está hospedado em um hotel.

Confira as publicações:

isabelle sentada no colo do matteus e rindo parece até uma miragem 🥹😭 eles tão namorando e ninguém precisa confirmar mais pic.twitter.com/KZJZb1eGIq — escrava da OAB (e do mcfly) (@thaiisportela) May 6, 2024

Tem futuro? Isabelle abre o jogo sobre romance com Matteus

A ex-BBB Isabelle está curtindo a sua nova vida após o reality show Big Brother Brasil 24, da Globo, e também o clima de romance com o ex-BBB Matteus. Os dois engataram um relacionamento na reta final do confinamento e voltaram a se reencontrar neste final de semana em Manaus. Agora, ela contou sobre como anda a relação deles.

"Gostaria muito que desse certo. Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar. Então é delicado, mas a gente conversa e fala de planos para o futuro, mesmo em meio à instabilidade pós-BBB. Por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento", afirmou ela na Marie Claire.