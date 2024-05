Samara Felippo sobre racismo contra filha na escola: 'Impossível não sentir raiva'

A atriz Samara Felippo se emocionou ao desabafar sobre o caso de racismo sofrido por sua filha mais velha em uma escola de SP

A atriz Samara Felippo falou abertamente a respeito do ataque racista sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, na última semana. O episódio ocorreu em uma escola em São Paulo, onde a herdeira da artista estuda. Emocionada, a famosa participou do 'Fantástico', da Globo, e detalhou o ocorrido.

Samara revelou que teve conhecimento do caso ao chegar em casa e se deparar com a filha chorando. De acordo com ela, outras alunas do colégio arrancaram algumas folhas do caderno da adolescente e escreveram ofensas de cunho racial.

"Cheguei em casa e vi a Alicia debruçada na mesa, tendo que refazer cada linha [do trabalho]. Ela chorava compulsivamente porque estragaram o trabalho dela. É impossível não sentir raiva, nenhuma mãe quer. Arrancaram todas as páginas de um trabalho que ela fez, dentro do caderno dela tinha uma frase cunho racista gravíssimo. Não estou aqui para apedrejar a escola. A ação que eles tomaram foi importante, mas ainda é um projeto antirracista falho", declarou Samara Felippo ao programa da TV Globo, exibido no domingo, 5.

Ao longo do relato, a atriz afirmou que gostaria que as alunas responsáveis pelo ataque contra sua filha fossem expulsas da escola. "Eu gostaria que minha filha não convivesse mais com as agressoras. Quando essas meninas voltarem ao ambiente escolar - se voltarem -, a minha filha vai revisitar essa dor. Não quero mal, não estou odiando ninguém", lamentou ela.

Por fim, Samara Felippo reforçou que está ao lado da herdeira a acolhendo: "Ela está refazendo todo o trabalho. Está em pleno processo de formação ainda, no auge de seus 14 anos. É muito tímida, muito na dela, muito amorosa, muito sensível. É muito lindo ver ela conseguindo falar tudo o que ela precisa. Blindar ela disso, realmente, não dá, mas estou fazendo ela tomar consciência do poder que ela tem e que ela pode ocupar os espaços que ela quiser", concluiu.

Coordenador da escola, Daniel Helene informou que a instituição de educação está tratando o caso como crime de racismo. "Fomos imediatamente a todas as salas do nono ano, onde a fala sobre o ocorrido envolvia reconhecer aquilo como uma atitude racista grave. As agressoras ficaram suspensas por tempo indeterminado para que a escola pudesse amadurecer todos os processos de outras sanções eventualmente cabíveis àquela situação", disse ele ao 'Fantástico'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Entenda o caso:

No último sábado, 27, a atriz Samara Felippo denunciou um caso de racismo sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, em escola de alto padrão em São Paulo. Em entrevista ao G1, a famosa contou que duas alunas arrancaram as folhas do caderno da garota, que é negra, e escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas.

Na conversa, Samara deu detalhes sobre como aconteceu o caso. "Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou a atriz.

A artista também contou como se sentiu ao descobrir a situação com sua filha. "Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", desabafou.

Segundo o G1, que encontrou em contato com a escola, as alunas que cometeram a agressão foram suspensas em tempo indeterminado. Confira mais detalhes!