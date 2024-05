Diferente, Rodrigo Faro não vai ao show de Madonna com a esposa: 'Que nada'

Apresentador Rodrigo Faro não vai ao show de Madonna no Rio de Janeiro e mostra programa íntimo que fez com mulher Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro mostrou que não foi ao show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 04, com a esposa Vera Viel. Em sua rede social, ele divertiu ao revelar qual foi o programa que optaram para curtirem o sabadão em casal.

Agarradinhos e com roupa simples, os pombinhos surgiram em sua mansão aproveitando a tranquilidade do local. Sem aglomerações e ao som de Milionário & José Rico, Rodrigo Faro e a amada mostraram que preferem algo mais calmo.

"Que show de Madonna que nada…Minha noite foi com meu amor, ouvindo Milhionario e Zé Rico…", brincou o apresentador da Record TV ao postar o vídeo na noite de agitação no Rio de Janeiro. Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Melhor escolha", opinaram. "Não perderam nada", disseram outros.

Diferente de Rodrigo Faro e Vera Viel, Luciano Huck e Angélica marcaram presença no show de Madonna. A loira deu o que falar com seu look básico, mas luxuoso, que custou uma pequena fortuna.

Quais famosos estiveram na festa secreta de Madonna no Rio?

O encerramento da Celebration Tour na madrugada deste domingo, 5, contou com uma festinha privada super especial para Madonna, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pelo apresentador Luciano Huck, que selecionou a dedo os convidados para o 'after secreto'.

Pensado nos mínimos detalhes para receber parte da equipe de Madonna e diversos famosos brasileiros, a festa tinha como lotação máxima 150 pessoas. Com muito luxo, tudo aconteceu em um dos salões privativos do hotel, que foi reservado com antecedência.

Entre os nomes que passaram pela festa estavam Angélica, Sabrina Sato e Marina Sena. Além disso, quem também esteve presente para comemorar o sucesso da rainha do pop foram Anitta e Pabllo Vittar, que foram convidadas mais especiais do show. Saiba mais aqui.