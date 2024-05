Família de Walewska pede inclusão de carro luxuoso em espólio

Família de Walewska Oliveira, falecida em 2023, pedem a inclusão de carro luxuoso em seu espólio após ser deixado de fora pelo viúvo da ex-jogadora

Em meio de disputa pela herança de Walewska Oliveira, os pais da ex-jogadora de vôlei estão pedindo pela inclusão de carro luxuoso no espólio da atleta, falecida em 2023. O item foi deixado de fora da divisão de bens pelo viúvo Ricardo Alexandre.

Segundo a advogada de Geraldo Vieira e Maria Aparecida, pais de Walewska, a lista de partilha não inclui um veículo da marca Porsche Cayman, avaliado em R$ 348 mil, que é propriedade de Ricardo Mendes. O veículo foi adquirido quando ele já era casado em comunhão parcial de bens com a ex-jogadora.

O advogado do viúvo, João Vinícius Manssur, afirmou que incluiu todos os itens que era de seu conhecimento. "Eu listei exatamente os que tenho ciência. Mas os demais herdeiros também podem informar ao juízo, pois tudo será 'colocado' no inventário para posterior partilha entre os herdeiros", disse ele ao Uol.

No entanto, a postura de Ricardo foi criticada pelo advogado da família de Walewska, que estaria cobrando aluguel dos ex-sogros por sua parte em um imóvel onde eles vivem. "Enquanto Ricardo desfila de Porsche pela cidade, afirmando que não tem dinheiro, ele quer despejar os pais da nossa campeã de um apartamento simples, humilde, padrão Minha Casa, Minha Vida (num prédio) com 3 andares, onde nem elevador tem, onde só se sobe de escada", disse o advogado.

Walewska Oliveira faleceu em setembro de 2023, aos 43 anos, após cair do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo. O caso ainda é investigado pela polícia e segue em aberto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walewska Oliveira (@walewska.oliveira)

Pai de Walewska desabafa sobre atitude do ex-genro

A herança da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira ainda segue em disputa. De acordo com o colunista Leo Dias, os pais dela, Geraldo Vieira e Maria Aparecida, e o viúvo, Ricardo Alexandre, ainda vivem uma disputa pelos bens deixados por ela.

Agora, Ricardo estaria cobrando aluguel dos ex-sogros por sua parte em um imóvel onde eles vivem. Porém, a justiça ainda não decidiu quem é o dono do imóvel após a morte da atleta, já que a divisão da herança ainda não foi decidida.

Em contato com o colunista Leo Dias, o pai de Walewska desabafou sobre a situação. "A dor de perder nossa filha é imensurável, depois disso veio Ricardo Mendes que tivemos como filho querer nos destruir, não queremos guerra, a família só quer entender onde foi parar o patrimônio do fruto do trabalho de nossa campeã", disse ele.