Lívia Andrade tira a maquiagem e impacta ao mostrar sua pele: 'Crise'

Impactante! Lívia Andrade choca ao mostrar situação da pele de seu rosto; apresentadora tomou coragem e tirou a maquiagem para exibir inflamação

A apresentadora Lívia Andrade revelou em sua rede social a situação real de sua pele sem maquiagem. Nesta quarta-feira, 24, ela compartilhou um clique da sua cara lavada e chocou com a situação em que se encontra a região.

Com o rosto cheio de marcas bem vermelhas, a loira falou mais uma vez que sofre de rosácea, uma condição dermatológica caracterizada por uma inflamação crônica e que pode ter forte influência por fatores psicológicos como o estresse.

Antes de entrar no palco, Lívia Andrade surgiu toda maquiada e prometeu mostrar a real situação. "Tô numa crise, uma das piores crises de rosácea da minha vida e ele [maquiador] deu seu jeito, meu amor", falou sobre o maquiador ter conseguido esconder as marcas.

É bom lembrar que a gravação para o Domingão Com o Huck foi feita com Davi e a famosa fez questão de registrar um momento com uma slefie ao lado do campeão do BBB 24.

Veja o rosto de Lívia Andrade:

Lívia Andrade mostra rosácea

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. No aniversário de 40 anos da loira, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.