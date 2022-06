Iza mostra sua viagem para visitar o Santuário de Fátima

A cantora Iza viaja para Portugal e mostra seu dia de visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 18h05

A cantora Iza (31) compartilhou um álbum de fotos especiais de sua viagem para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Ela apareceu sorridente ao reservar um dia de sua viagem para demonstrar a sua fé e passou o dia nas dependências do santuário.

Nas fotos, Iza apareceu ao lado do marido, o produtor musical Sérgio Santos, enquanto visitava a igreja e os pontos turísticos da região. “Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez”, disse ela na legenda.

Iza nega rumores de gravidez

Nesta semana, Iza decidiu colocar um ponto final nos rumores de que poderia estar grávida. Em uma participação no programa TVZ, do Multishow, ela disse que já inventaram várias gestações para ela e pediu para que parem com isso.

“Eu queria muito dizer aqui, aproveitar que a gente tá aqui só a gente, pra dizer que não estou grávida. Pelo amor de Deus, para com isso! Inventa gravidez para outra pessoa, esse ano eu já engravidei três vezes”, declarou.