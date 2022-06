Iza rompe o silêncio sobre rumores de gravidez

A cantora Iza se pronuncia sobre rumores de que estaria grávida e brinca: 'Pelo amor de Deus, para com isso!'

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 10h05

A cantora Iza aproveitou uma aparição ao vivo na televisão para desmentir os rumores de que estaria grávida. Ela foi alvo de boatos nos últimos meses e contou que não engravidou. Inclusive, ela brincou sobre os boatos se repetirem de tempos em tempos.

“Eu queria muito dizer aqui, aproveitar que a gente tá aqui só a gente, pra dizer que não estou grávida. Pelo amor de Deus, para com isso! Inventa gravidez para outra pessoa, esse ano eu já engravidei três vezes”, declarou durante sua participação no programa TVZ, do Multishow.

Vale lembrar que Iza é casada com o produtor musical Sergio Santos há quatro anos.

Look de Iza para o TVZ

Na noite de segunda-feira, 7, a cantora Iza mostrou fotos do seu look para comandar o programa TVZ, do Multishow. Ela apostou um look composto por body decotado e com transparência e também calça soltinha e de cintura alta. Para completar o visual, ela usou luvas e uma boina.