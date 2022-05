Iza escolhe vestido justíssimo para passeio no shopping com o marido

De mãos dadas com o marido, Iza ostenta suas curvas impecáveis ao usar vestido com recortes durante passeio

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 09h55

A cantora Iza aproveitou a noite da última terça-feira, 24, para curtir um passeio com o marido, o produtor Sérgio Santos. Os dois foram flagrados durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram romantismo ao caminharem pelo local de mãos dadas.

Para o passeio, Iza surgiu com um vestido preto justíssimo e com recortes no decote. Além disso, ela esbanjou simpatia ao tirar fotos com os fãs que a reconheceram.

Vale lembrar que Iza é jurada técnicado programa The Voice Brasil, da Globo, e ela está prestes a lançar uma nova música, chamada Fé, no início de junho.

Fotos de Iza com seu marido, Sérgio Santos: