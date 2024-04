Saiba qual é o preço do jatinho da cantora Madonna

Madonna chegou ao Brasil em um jatinho particular para seu show em Copacabana. Saiba quanto custa a aeronave

A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, e já está hospedada no hotel Copacabana Palace para o seu show no próximo sábado, 4 de maio. Ela desembarcou de um jatinho particular em sua chegada ao país e o preço da aeronave chamou a atenção.

O jatinho particular da Madonna é um Gulfsream G550, que custa 45 milhões de dólares, cerca de R$ 225 milhões. O avião é igual ao modelo usado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Porém, Madonna apenas aluga o jatinho. O avião possui capacidade para 12 passageiros com bancos que viram cama.

Jatinho da Madonna - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Madonna é fotografada no Rio de Janeiro

A cantora Madonna foi flagrada pelos paparazzi enquanto admirava a vista do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 29. A estrela chegou ao Brasil por volta das 10h em seu jatinho particular e foi direto para sua acomodação.

Os fotógrafos de plantão conseguiram registrar quando ela foi até uma das janelas de sua suíte de luxo para ver a movimentação dos arredores e também o palco que já está sendo montado na areia da praia, bem na frente do hotel.

Madonna chegou ao Brasil junto com a filha Mercy James, que também já foi vista circulando pelo hotel.

A rainha do pop vai se apresentar no próximo sábado, 4, com a turnê The Celebration Tour na praia de Copacabana para uma plateia estimada de 1 milhão de pessoas. O show marcará o encerramento da turnê que celebrou os 40 anos de carreira dela.