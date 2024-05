Cunhado de Anahí manda indireta para integrantes do RBD: 'Pior inimigo'

Fim da amizade? Após integrantes do RBD 'ignorarem' aniversário de Anahí, o cunhado da cantora alfinetou os artistas nas redes sociais

O episódio envolvendo a suposta desavença entre Anahí e os demais integrantes do Rebeldes ganhou mais um capítulo. Isso porque, na última terça-feira, 14, data em que a cantora completou 41 anos de vida, nenhuma mensagem de aniversário dos ex-colegas de novela foi publicada para ela.

A ausência de felicitações foi apontada por fãs dos famosos, que chegaram até a reclamar da situação. Através das redes sociais, Anahí celebrou mais um ano de vida publicando alguns registros fofíssimos ao lado dos dois filhos e do marido. "Meus 3 amores! Meu maior presente nessa vida!", escreveu.

Para quem não está acompanhando, o público acredita que Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann e Christian Chávez cortaram relações de amizade com Anahí após a artista compartilhar um texto de aniversário para Guillermo Rosas, ex-empresário do grupo acusado de desviar dinheiro da 'Soy Rebelde Tour'.

Em meio a rumores de um possível fim da amizade entre eles, a eterna Mia Colucci chegou a se pronunciar a respeito do assunto em seu perfil no X, antigo Twitter, e negou que exista qualquer rixa. Apesar disso, nenhum integrante da banda parabenizou a cantora por seu aniversário até o momento.

Já na manhã desta quarta-feira, 15, o cunhado de Anahí publicou uma indireta e fez questão de marcar os amigos da cantora. Em seus stories no Instagram, Jorge D'Alessio escreveu: "O pior inimido de uma banda são seus integrantes".

Em outra postagem, ele colocou a imagem de uma gravata vermelha - um dos principais símbolos da banda - e disparou: "Pra isso gostavam de mim". Ambas as publicações já foram excluídas.

Vale lembrar que, além de Anahí, Maite Perroni, Dulce Maria, Christopher Uckermann e Christian Chávez, a banda mexicana de formação original contava com Alfonso Herrera. Ele, no entanto, seguiu carreira como ator internacional e optou por não participar da turnê do grupo, realizada em 2023.

Jorge D'Alessio, cunhado de Anahí, torna briga pública e marca os ex integrantes do RBD via Instagram stories. pic.twitter.com/xUSNPS2uoS — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) May 15, 2024

Mãe de Dulce Maria esclarece rumores sobre nova turnê sem Anahí

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o RBD estaria planejando sair em uma nova turnê. No entanto, o quinteto tentaria repetir o sucesso das apresentações mundiais sem a presença da eterna 'Mia Colucci', Anahí. Diante dos boatos, a mãe de uma das integrantes, Dulce Maria, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as especulações.

Segundo a imprensa mexicana, os Rebeldes estariam enfrentando um período de distanciamento, principalmente por problemas financeiros. Além disso, Anahí teria decidido ficar de fora da nova rodada de apresentações. Apesar dos rumores deixarem os fãs assustados, nenhum integrante confirmou as desavenças ou anunciou novas datas de shows.

Até o momento, a única a se manifestar foi a mãe de Dulce Maria, Blanca Saviñón, que ficou chocada ao ver os rumores circulando em um programa de televisão. Em seu perfil no X, o antigo Twitter, ela compartilhou um vídeo do momento em que os apresentadores falavam sobre a ausência da loira e fez questão de rebater: "Como inventam", declarou.