Sabrina Petraglia celebra volta às novelas após quatro anos: ‘Faz parte de quem eu sou’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Sabrina Petraglia comemora personagem em Família É Tudo e fala da troca temporária de Dubai por Rio de Janeiro

Sabrina Petraglia (41) está de volta às novelas em Família É Tudo. Na trama das sete, ela vive Maya, irmã de Jéssica (Rafa Kalimann), e é responsável por uma importante virada em um dos principais núcleos. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela conta como foi o período fora da TV para se dedicar à família e fala da realização profissional com a personagem que marca o seu regresso à telinha.

"É maravilhoso voltar à TV depois de quatro anos sem pisar no estúdio, sem fazer novela. É maravilhoso porque a minha carreira, minha profissão de atriz, faz parte de quem eu sou individualmente. Isso é também importante para a realização pessoal. Foi importante e maravilhoso esse tempo totalmente voltado à minha família, ao nascimento dos meus filhos, a esses primeiros meses, anos tão delicados, tão importantes. A mudança, o apoio ao meu marido, essa mudança para Dubai, apoiando ele para que ele voasse e tivesse essa carreira tão maravilhosa que ele está construindo também. E agora é a minha vez!", celebra.

Para conseguir viver uma executiva workaholic (viciada em trabalho), com NBA, ela precisou mudar toda a rotina e contar com a ajuda do marido, o engenheiro chileno Rámon Velázquez, e do pai, Eduardo Balsalobre, para ficar com os três filho Gael, 5, Maya, 3, e Léo, 2.

"E com todo o suporte do meu pai, que foi para Dubai, para os Emirados, para ficar com as crianças durante esse tempo que eu comecei a gravar, pois eles ainda estavam na escola. Meu marido também cancelou algumas viagens e se organizou para ficar em casa com eles. Então, tudo com calma, com organização, com carinho, com parceria, a gente conquista. E eu estou muito feliz. Acho que a felicidade está estampada no meu rosto, nos meus olhos. O quanto eu estou realizada e feliz de estar voltando com uma personagem muito legal. Com o Daniel Ortiz [autor da novela], que gosta do meu trabalho, que eu já tenho parcerias antigas, que está escrevendo para mim. E a direção do Fred [Mayrink], que também já me conhece tão bem. Estou em casa!", afirma.

Sabrina Petraglia e família

Além de marcar o retorno de Petraglia às novelas, Família É Tudo tem sido o ponto para reencontro com amigos de longa data, como João Baldasserini (40), Gabriel Godoy (40), Marianna Armellini (46) e Conrado Caputto (46).

"Estou voltando a trabalhar com os meus amigos que estudaram comigo lá atrás na minha época de teatro da Escola de Artes Dramáticas, como o João Baldasserini, o Gabriel Godoy, a Marianna Armellini, o Conrado Caputto. Então, estou me sentindo muito feliz. É um reencontro com os meus parceiros, comigo mesma, e está sendo muito importante. Estou me sentindo completa. E muito feliz!", conclui.

Assista cena de Sabrina Petraglia em Família É Tudo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

FOTO: Reprodução//Instagram