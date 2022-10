Iza expõe trauma ao perder a virgindade e diz ser demissexual: "Só se eu tiver muita conexão"

A cantora Iza falou sobre a perda da virgindade e abriu o jogo sobre a sua sexualidade

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 21h46

Iza (32) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, desta terça-feira, 18. Durante o bate-papo com as apresentadoras Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), ela falou sobre a perda da virgindade e abriu o jogo sobre sua sexualidade.

A cantora revelou que fez sexo pela primeira vez quando tinha 21 anos, e explicou que e considera uma pessoa demissexual, pois só consegue se envolver intimamente com uma pessoa se houver alguma conexão.

Ela começou revelando que sua primeira vez foi bastante traumatizante. "Não foi bom. Sabe quando você não sabe onde está doendo? Eu não sabia nem o que tinha acontecido, a pessoa que estava comigo era meio inexperiente", confessou.

Mesmo a experiência não sendo tão boa, Iza afirmou que é uma pessoa sexual. "Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada", avaliou.

Depois, a artista confessou que se identificou com Giovanna Ewbank, que recentemente disse sobre precisar ter uma conexão para fazer sexo. "Transei com pouquíssimas pessoas. Você falou um negócio esses dias que eu acho que eu sou também", comentou ela. "Jura? Demissexual! Você é?", reagiu a loira.

"Sim. Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: 'Eu absorvo a energia das pessoas'. Eu transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: 'Meu Deus, eu fui violada, invadida'. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy", explicou.

Confira a entrevista na íntegra:

