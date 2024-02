Namorado de Iza flagra a cantora em momento de lazer na piscina

Nas redes sociais, o jogador de futebol Yuri Lima mostrou a namorada, a cantora Iza, aproveitando o dia de folga na piscina

A cantora Iza foi flagrada neste último domingo, 18, por seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, enquanto aproveitava o seu dia de folga.

Na foto postada nos Stories do Instagram, o atleta mostrou a artista exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural enquanto entrava na piscina. Para o momento de lazer, ela optou por um biquíni marrom e deixou o cabelo preso. Já Yuri ficou responsável por preparar o churrasco. Ao dividir o flagra, o jogador desenhou um coração.

No dia 31 de dezembro do ano passado, Yuri e Iza completaram 1 ano de namoro. Na ocasião, o jogador postou vários registros ao lado da amada e se declarou. "Um ano com você, meu amor! E muito mais quero viver. Obrigado por iluminar tudo ao meu redor. Vem comigo em 2024? Te amo", disse ele.

A cantora fez questão de responder o namorado nos comentários. "Eu vou contigo pra onde você quiser!!! Você mudou tudo! Te amo!!! Obrigada por me escolher pra dividir a vida com você. Só me apaixono mais!", escreveu Iza.

Iza revela como conheceu seu namorado

A cantora Iza relembrou como conheceu o seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que eles se conheceram pelas redes sociais.

"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", disse ela. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", confessou.