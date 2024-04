Iza relata mudanças no início da primeira gravidez: 'Só um pouquinho'

À espera de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza contou como tem se sentido no início da gestação

A cantora Iza está radiante desde que anunciou a gravidez de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Mamãe de primeira viagem, a artista tem dividido com os fãs detalhes de sua rotina no início da gestação.

Na noite de quinta-feira, 25, após um dia longo de trabalho, Iza contou ao público as primeiras mudanças em seu corpo. Através dos stories de seu Instagram, a dona do hit 'Talismã' explicou que tem sentido um pouco de enjoo, mas acredita que em breve passará.

"Tô aqui grávida, com sono, um pouquinho de enjoo, só um pouquinho, acho que tá passando, não quero falar nem em voz alta, mas acho. Pouquinho de acne gestacional, babado viu? Mas estou bem!", afirmou a cantora. Logo em seguida, ela surgiu em frente a um espelho e encantou ao mostrar a barriguinha.

"Está maior do que a última vez que vocês viram na live", comentou ela. Para fechar a noite com chave de ouro, Iza foi surpreendida por Yuri Lima com buquê de flores, chocolates e uma cartinha com uma declaração especial.

"Mesmo longe vou fazer de tudo para estar presente (e vai ser por pouco tempo, me espera!). Te amo", diz a mensagem enviada pelo atleta do Mirassol. Vale lembrar que a gravidez de Iza foi noticiada pelo jornalista Leo Dias no programa 'Fofocalizando', do SBT, no início de março. De acordo com o comunicador, a cantora autorizou que ele divulgasse a informação.

Dias depois da notícia, a artista realizou uma live especial em seu Instagram e mostrou pela primeira vez a barriguinha de grávida.

Iza mostra surpresa do namorado, Yuri Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Iza exibe barrigão e recebe chuva de elogios

Nesta quinta-feira, 25, a cantora Iza, compartilhou novos registros de um ensaio fotográfico que fez e exibiu o barrigão para seus seguidores. A artista está esperando seu primeiro filho com o namorado, o jogador do Mirassol, Yuri Lima.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa surgiu posando com um vestido azul claro e é possível notar a barriga da cantora. Os fãs da voz de 'Dona de Mim' se derreteram nos comentários após ver o clique: "Passada com tanta beleza", escreveu uma, "Sem palavras pra você sempre", comentou outra, "A mais linda de todas", declarou um terceiro seguidor.