Ana Hikari revela regra em seu relacionamento aberto para evitar traição

No ar em 'Família É Tudo', a atriz Ana Hikari contou o que considera traição em seu namoro aberto com o uruguaio Facundo Connio

Atualmente no ar em 'Família É Tudo', a atriz Ana Hikari, intérprete da personagem Mila, contou que seu relacionamento aberto ajuda a lidar melhor com questões de confiança. No entanto, a artista, que namora o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio, ressaltou que o casal estipulou regras na relação.

Em entrevista ao podcast 'Avisa Chegando', a ex-Malhação revelou o que os dois consideram traição dentro do relacionamento. "A gente tem regras, não é porque é aberto que não tem combinados. Então existe a questão da confiança porque tem esses combinados", iniciou ela.

Ana Hikari, então, esclareceu que os dois moram em lugares distantes e quando estão na mesma cidade, não podem se envolver com outras pessoas. "Se a gente está na mesma cidade, a gente tem o combinado de estar juntos, não com outras pessoas, no dia em que a gente está na mesma cidade", disse a atriz.

Em seguida, a famosa ressaltou que caso ela ou o namorado descumpra a regra imposta, o ocorrido se torna uma traição. "A lógica é 'eu amo essa pessoa, eu quero aproveitar com essa pessoa, não vou ficar com outra pessoa no dia em que ela está aqui'. Então, a gente tem esses combinados e aí isso exige confiança", explicou.

E completou: "Existiria traição nessa relação porque, se tem combinado e você extrapola os combinados, é uma traição". Ana Hikari mora no Rio de Janeiro e Facundo Connio reside em Montevidéu, no Uruguai, onde possui um restaurante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hikari (@_anahikari)

Ana Hikari revela segredos para decorar texto de Família É Tudo

Na pele da vilã Mila em Família É Tudo, Ana Hikari (29) tem dado o que falar por conta do perfil da sua personagem. Na trama das 7, a funcionária da Mancini Music não mede esforços para se casar com Hans (Raphael Logam), sobrinho de Frida (Arlete Salles), dona da gravadora, e abandonar de vez a vida simples.

Em entrevista à CARAS Brasil nos Estúdios Globo, a atriz abre o jogo sobre as principais referências para o novo papel e conta o segredo para decorar cenas. Confira o bate-papo completo com Ana Hikari!