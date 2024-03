Ana Hikari revela segredos para decorar texto de Família É Tudo: 'Referências'

Em entrevista à CARAS Brasil nos Estúdios Globo, Ana Hikari revela segredo para decorar cenas da novela Família É Tudo e abre o jogo sobre inspirações para fazer vilã da trama

Na pele da vilã Mila em Família É Tudo, Ana Hikari (29) tem dado o que falar por conta do perfil da sua personagem. Na trama das 7, a funcionária da Mancini Music não mede esforços para se casar com Hans (Raphael Logam), sobrinho de Frida (Arlete Salles), dona da gravadora, e abandonar de vez a vida simples. Em entrevista à CARAS Brasil nos Estúdios Globo, a atriz abre o jogo sobre as principais referências para o novo papel e conta o segredo para decorar cenas.

"Eu sou uma pessoa paranoica da organização quando a gente tá falando de trabalho. Tenho essa organização de post-its que marco número da cena, número do capítulo da cena e coloco o número das cenas que eu vou gravar e quando é o dia da gravação eu passo os post-its de cima [da folha pro lado] pra saber que essas são as cenas que vou gravar no dia", conta ela após ter gravado uma sequência da personagem.

Hikari mostrou para reportagem o caderninho das próximas cenas que fará como Mila. Na organização, papéis coloridos e falas destacadas. "Dentro dos meus textos quando tem uma cena que já gravei, desço os post-its de cima pra baixo pra ficar escondido", diz ainda.

Diferente do trabalho que desempenhou em Malhação: Viva a Diferença (2017) em que interpretou uma estudante determinada a combater preconceitos da mãe, em Família É Tudo ela vive uma personagem que tem vergonha do pai por ser humilde. Com objetivo de ser rica, ela passa a fazer maldades e prejudicar a Lupita (Daphne Bozaski).

Para ter inspiração e criar a sua personagem, a atriz revela não se apegar apenas aos estudos e processo de preparação de elenco. Além do caderno de cenas, ela reúne imagens de vilãs icônicas do cinema e da TV para olhar sempre que estiver lendo o texto da novela e, assim, ficar no ritmo da Mila.

"Tenho o meu caderninho de referências de imagens, são imagens que me ajudaram a construir essa personagem", mostra ela, que tem como referências Paola Bracho (Gabriela Spanic em A Usurpadora), Miranda Priestly (Meryl Streep em O Diabo Veste Prada) e Carminha (Adriana Esteves em Avenida Brasil).