Reynaldo Gianecchini se emociona ao relembrar morte do pai: 'Morreu nos meus braços'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini relembra momento de morte do pai e compartilha reflexões com a perda

Reynaldo Gianecchini, que lutou contra o câncer em 2011, também atravessou um período difícil na época ao enfrentar a morte de seu pai, Reynaldo Cisoto Gianecchini, para a doença. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator se emociona ao relembrar o momento na trajetória e compartilha reflexões com a perda.

"Meu pai foi desenganado, ele tinha um câncer sem cura. Larguei tudo para ficar com ele, porque senti que tinha que ficar perto. Três meses depois, descobri que eu estava doente. Voltei para São Paulo para fazer meu tratamento e meu pai ficou. Quatro meses depois, senti que precisava estar com ele. Pedi uma pausa no meu tratamento e fui. Meu pai morreu nos meus braços na noite que eu cheguei", relembra Reynaldo Gianecchini , que viveu a cura de um câncer após a morte do pai.

"É uma história bonita também, está tudo certo. A gente tem que desmistificar a morte em algum momento. Vira sempre um fantasma gigante e, quando a gente é obrigado a encarar, damos uma relaxada também. Não temos controle sobre isso. Podemos dar todo o amor e aprender ali", acrescenta o ator.

Entre as reflexões sobre a perda do pai , Reynaldo Gianecchini faz questão de destacar: "O momento da passagem é muito sensível para todo mundo da família e todos os amigos próximos. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer um mergulho para dentro e entender mais sobre a vida".

Leia também: Reynaldo Gianecchini fala sobre descoberta e cura do câncer após 13 anos: 'Foi um processo iluminado'

"Quando falamos de morte, obrigatoriamente temos que entender como é a vida, porque se você vai morrer amanhã, o que está fazendo hoje? Como é a sua vida? Você está dando importância para o que? A morte faz você pensar na qualidade de vida", completa o ator. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Reynaldo Gianecchini recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: