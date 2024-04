Separada de Belo, Gracyanne Barbosa recebe apoio da mãe: 'Vai mudar'

Após anunciar o fim do casamento com Belo, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa recebeu uma mensagem carinhosa da mãe

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa está passando por um momento delicado em sua vida pessoal. Nos últimos dias, a famosa anunciou publicamente o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo e, desde então, tem tentado seguir sua vida novamente.

Em seu Instagram oficial, Gracyanne resolveu responder algumas dúvidas dos internautas a respeito de seu divórcio com o pagodeiro e deixou as respostas salvas em uma postagem no feed. Em meio a diversos comentários de apoio, a mensagem de Ledir Jacobina, mãe da musa, se destacou.

"Filha, Deus te ama, eu também. Isso incomoda o inferno, persevere e seremos vencedoras sempre. Deus é contigo, essa história vai mudar", declarou dona Ledir na publicação. Essa é a primeira vez que a ex-sogra de Belo se manifesta após o fim da relação entre os famosos.

Mais cedo, a musa fitness postou um vídeo em seus stories ouvindo a música 'Digitando', da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael. Sofrendo, mas não deixando a dieta de lado, Gracyanne Barbosa contou que estava ingerindo arroz integral com ovo e deu o recado, que parecia ser para Belo: "Tô com saudade, essa música toca no coração, com outro fulano... aí Deus, bora", comentou.

Vale lembrar que Gracyanne revelou que ainda ama o cantor e que se arrepende de não ter feito terapia para salvar a relação do casal, que sempre possuiu um dia a dia muito corrido.

Gracyanne recebe apoio da mãe - Foto: Reprodução / Instagram

Suposto valor do cachê de Belo após separação vem a público e impressiona

Belo pode estar com azar no amor, mas muita sorte no jogo! Segundo revelado pelo Portal Leo Dias, o cantor vem lucrando uma verdadeira fortuna desde que anunciou sua separação de Gracyanne Barbosa. Isso se deve ao aumento da demanda para assistir o pagodeiro, que resultou em um cachê astronômico e o auge de sua carreira.

Conforme divulgado pelo portal, Belo, conhecido por seu pagode "sofrência", atraiu a atenção do público com o divórcio. Além disso, o cantor anunciou o fim do casamento em um momento um tanto quanto oportuno, já que acaba de resgatar seu antigo grupo, o Soweto, e sua nova turnê com eles está sendo um sucesso.

No entanto, não é apenas com o grupo que o cantor está ocupado: ele já teria reservado algumas apresentações solo devido à alta demanda no momento. Tanto que estaria cobrando um cachê de 700 mil por show, conforme revelado pelo site. Vale destacar que ele até já lançou uma nova canção de amor após o término com a musa fitness. Confira mais detalhes!