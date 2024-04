Ana Hickmann leva o filho para conhecer hobby de Edu Guedes: 'Emoções'

Pela primeira vez, Ana Hickmann leva o filho para curtir uma das paixões de Edu Guedes; apresentadora registrou momento emocionante

A apresentadora Ana Hickmann levou o filho Alezinho, de 10 anos, para um passeio especial com Edu Guedes. Nesta sexta-feira, 26, a loira registrou o momento com seus amados e contou o que foram fazer pela primeira vez juntos.

Sorridente e radiante ao estar aproveitando mais um momento ao lado do chef de cozinha, a famosa contou que o herdeiro foi conhecer o hobby do empresário: o de pilotar carros. O trio então foi para o autódromo de Interlagos, em São Paulo, para se aventurar.

"Final de semana com muitas emoções! Primeira vez do Alezinho aqui em Interlagos", contou a modelo sobre ter levado o garoto para pilotar.

Muito apaixonados, nos últimos dias, Edu Guedes e Ana Hickmann protagonizaram novos cliques agarradinhos e ele deixou escapar uma promessa para a amada. Vale lembrar que ele também tem uma filha, a jovem Maria Eduarda Guedes, de 15 anos, do relacionamento com Daniela Zurita.

Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Edu Guedes revelou que ficou mais de um ano sem falar com Ana Hickmann até pedir o contato da namorada para a irmã dela. Segundo ele, o namoro só iniciou em janeiro deste ano.

Edu Guedes conta mais detalhes sobre primeiro beijo com Ana Hickmann

"Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o acontecimento. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.