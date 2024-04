Edu Guedes revela que ficou mais de um ano sem falar com Ana Hickmann

O que houve? Edu Guedes revela que ficou um tempo sem ter contato com Ana Hickmann antes de ter relacionamento com a apresentadora

Antes de terem uma aproximação que levou ao namoro, Edu Guedes e Ana Hickmann ficaram mais de um ano sem terem contato. Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, o chef de cozinha explicou melhor o que aconteceu.

Antes de pedir o contato da amada para a irmã dela, ele falou pela última vez com a loira apenas em 2022, quando se encontraram em um evento. E, depois disso, o atual casal nunca mais tinha trocado nenhuma palavra.

"A última vez [que a gente tinha conversado] foi em 2022, em uma hamburgueria do Caio Castro, a gente se encontrou, depois a gente não se falou mais. Lembro que naquele dia eu falei 'Ana, no dia em que você quiser gravar comigo de carro, fazer uma coisa diferente, estou à disposição', mas aconteceu de a gente não se falar mais", relembrou Edu como foi o momento.

Após ver a entrevista de Ana Hickmann falando da agressão sofrida, o empresário mandou uma mensagem se solidarizando com a situação. Contudo, ele não obteve resposta, porque a loira contou que tinha muita gente entrando em contato e que acabou não vendo.

Como o amor de Edu Guedes e Ana Hickmann começou

Depois disso, em dezembro, Edu Guedes pediu o novo contato da famosa para a irmã dela e foi então que começaram a conversar com frequência. No dia 18 de dezembro, eles saíram pela primeira vez, mas ainda como amigos.

"Ali eu senti uma amiga que eu conheci há muitos anos de uma forma que nunca tinha visto na vida, uma pessoa que precisava de apoio, que você gosta, tem um carinho, com muita coisa para resolver, muito problema e ainda tendo que administrar casa, cuidar filho, está ao vivo na televisão todo dia", contou ele.

A partir de janeiro deste ano, Edu Guedes revelou que começaram a considerar a relação como um namoro. "A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar", explicou o chef.

Edu Guedes conta mais detalhes sobre primeiro beijo com Ana Hickmann

"Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o acontecimento. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.