Edu Guedes conta que teve ajuda especial em aproximação com Ana Hickmann

Namorado de Ana Hickmann, Edu Guedes revelou a ajuda de uma terceira pessoa para falar com a apresentadora durante momento difícil

O chefe de cozinha Edu Guedes abriu o coração e contou detalhes de como iniciou seu romance com a modelo e apresentadora Ana Hickmann. Amigos há mais de 15 anos, os dois assumiram publicamente o namoro em março de 2024 e não escondem o quanto são apaixonados um pelo outro.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do portal 'LeoDias', Edu revelou que teve uma ajuda especial de Isabel Hickmann, irmã de Ana, para conseguir falar com a amada. Na ocasião, a loira enfrentava uma fase difícil após o divórocio conturbado com o empresário Alexandre Correa, no fim de 2023.

"Em dezembro eu falei: 'pô, eu faço muito trabalho com a irmã da Ana. Deixa eu ver com a Bel, primeiro confirmar o número e depois confirmar se ela quer falar comigo ou não, as pessoas têm esse direito. Ela deve ter confirmado com a Ana se podia, me passou e falou pra mandar mensagem pra ela. Eu falei: ‘Ela tá bem?'", relatou o chefe de cozinha.

"A Bel respondeu: 'Edu, ela não tá bem. Ela tá fazendo um bando de coisas e assim que puder ela vai te retornar e vai falar com você'", relembrou Edu Guedes. Ele, então, explicou que entrou em contato com Ana Hickmann após um período e os dois conseguiram conversar um pouco.

"Quando foi em dezembro, acho que dia 1º ou 2 de dezembro, eu mandei uma mensagem para Ana e ela respondeu e falou: 'Olha, eu estou em uma correria, estou com advogado, estou em reunião', porque cada dia infelizmente ela tinha surpresas ruins. Eram muitas coisas, coisas infundáveis", contou Edu.

Recentemente, ele também contou alguns detalhes de como foi o primeiro beijo do casal. Em entrevista ao portal LeoDias, Edu Guedes contou que o beijo aconteceu enquanto os dois estavam se despedindo e a loira acabou virando o rosto para beijá-lo.

Ana Hickmann e Edu Guedes contam como iniciaram o namoro

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão mais do que apaixonados um pelo outro! Nesta quinta-feira, 11, o casal contou detalhes sobre os passos iniciais de seu relacionamento no YouTube da loira. Os dois se aproximaram logo após o divórcio da famosa do empresário Alexandre Correa, no fim de 2023.

Respondendo a perguntas de fãs enviadas nas redes sociais, Ana e Edu abriram sua intimidade e revelaram o que rolou em seu primeiro encontro, além de como aconteceu sua aproximação. Segundo o casal, a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha.

"Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Pouco tempo depois, o casal revelou que ambos tomaram iniciativas em momentos diferentes. Confira!