Ana Hickmann e Edu Guedes contam detalhes de como iniciaram o namoro

Apaixonados, Ana Hickmann e Edu Guedes contam detalhes sobre o início de seu namoro, incluindo primeiro beijo, encontro e aproximação do casal

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão mais do que apaixonados um pelo outro! Nesta quinta-feira, 11, o casal contou detalhes sobre os passos iniciais de seu relacionamento no YouTube da loira. Os dois se aproximaram logo após o divórcio da famosa do empresário Alexandre Correa, no fim de 2023.

Respondendo a perguntas de fãs enviadas nas redes sociais, Ana e Edu abriram sua intimidade e revelaram o que rolou em seu primeiro encontro, além de como aconteceu sua aproximação. Segundo o casal, a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha.

"Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Pouco tempo depois, o casal revelou que ambos tomaram iniciativas em momentos diferentes. "Quem tomou iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele. Ele insistiu e venceu por insistência. Mas quem deu a iniciativa do primeiro beijo fui eu", contou a apresentadora.

Edu Guedes ainda disse como aconteceu esse primeiro beijo. "Eu fui dar um abraço na Ana, e você foi e virou o rosto, não foi?", contou o chef entre risadas. "Eu todo preocupado com sua situação e tudo, e fui dar um beijo assim", demonstrou o famoso, que deu um selinho em sua amada.

Por fim, o apresentador falou como ele se aproximou de Ana e soube que queria algo além da amizade. "Primeira coisa que eu propus para você, te mandei uma mensagem, eu não sabia como estava sua situação. E eu falei: 'Como amigo, eu posso te ajudar'. E depois eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente da situação que você tá passando", confessou Edu, citando o término conturbado entre sua namorada e o ex-marido.

Ana Hickmann curte noite romântica ao lado de Edu Guedes

Na noite da última segunda-feira, 8, Ana Hickmann contou que iniciou sua semana ao lado do namorado, Edu Guedes, de forma bem romântica. A apresentadora publicou em seu Instagram oficial um registro com algumas garrafas de vinho em um balde de gelo e duas taças. "Noite especial. Muitas comemorações importantes", escreveu Ana na imagem.

O chefe de cozinha Edu Guedes também dividiu com os internautas a mesma foto e reforçou que se tratava de uma noite especial. "A vida nos surpreende todos os dias. Hoje é dia de comemorar. Melhor brinde da vida", declarou ele.

Após muitos rumores de que estariam vivendo um romance, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Desde então, os dois seguem coladinhos e não escondem o quanto estão apaixonados um pelo outro.

