Ana Hickmann curte noite romântica ao lado de Edu Guedes: 'Comemorações'

Apaixonados! A apresentadora Ana Hickmann e o namorado Edu Guedes iniciaram a semana de uma forma bem romântica com direito a vinho

A modelo e apresentadora Ana Hickmann está cada dia mais radiante em sua nova fase e não esconde o quanto está apaixonada! Em suas redes sociais, a loira compartilhou com os seguidores que iniciou a semana ao lado do namorado, Edu Guedes, de forma bem romântica.

Na noite de segunda-feira, 8, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, publicou em seu Instagram oficial um registro com algumas garrafas de vinho em um balde de gelo e duas taças. "Noite especial. Muitas comemorações importantes", escreveu Ana na imagem.

O chefe de cozinha Edu Guedes também dividiu com os internautas a mesma foto e reforçou que se tratava de uma noite especial. "A vida nos surpreende todos os dias. Hoje é dia de comemorar. Melhor brinde da vida", declarou ele.

Após muitos rumores de que estariam vivendo um romance, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Desde então, os dois seguem coladinhos e não escondem o quanto estão apaixonados um pelo outro.

Recentemente, os dois surgiram juntinhos em um restaurante de comida japonesa. Na ocasião, Ana Hickmann celebrou o jantar especial ao lado do companheiro. "Melhor jantar da semana, adivinha com quem?", disse ela no vídeo publicado.

Edu Guedes, por sua vez, se divertiu com o comentário da amada: "Hoje é terça. Então quer dizer que o jantar de hoje foi melhor que o de ontem?", brincou o chefe. "Sim! E amanhã vai ser melhor ainda", declarou a apresentadora da Record TV, na ocasião.

Ana Hickmann e Edu Guedes curtem noite romântica. Foto: Reprodução / Instagram

Ana Hickmann comemora aniversário do irmão caçula

Ana Hickmann usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 28, seu irmão caçula, João Hickmann, completou 23 anos, e a apresentadora fez questão de parabenizá-lo. Em seu perfil oficial no Instagram, a namorada de Edu Guedes compartilhou uma sequência de cliques ao lado do aniversariante do dia, e prestou uma homenagem especial para ele.

"Hoje é um dia muito especial, dia do meu caçula!!! João, feliz aniversário. Que você seja sempre esse menino lindo e carinhoso!! Te desejo muita saúde, alegria e felicidade. A mana te ama!!", escreveu a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV, na legenda da publicação.

Os fãs de Hickmann também parabenizaram o jovem nos comentários. "Felicidades para o João, e muita saúde", disse uma seguidora. "Parabéns, João. Tudo de bom para a sua vida", escreveu outro. "Parabéns, João. Muitos anos de vida repleto de saúde e felicidades", desejou um fã. "Lindo. Idêntico a você", falou mais uma. Confira!