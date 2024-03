Ana Hickmann comemora aniversário do irmão caçula: "A mana te ama"

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou alguns cliques raros ao lado do irmão, João, e prestou uma homenagem especial na web

Ana Hickmann usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 28, seu irmão caçula, João Hickmann, completou 23 anos, e a apresentadora fez questão de parabenizá-lo. Em seu perfil oficial no Instagram, a namorada de Edu Guedes compartilhou uma sequência de cliques ao lado do aniversariante do dia, e prestou uma homenagem especial para ele.

"Hoje é um dia muito especial, dia do meu caçula!!! João, feliz aniversário. Que você seja sempre esse menino lindo e carinhoso!! Te desejo muita saúde, alegria e felicidade. A mana te ama!!", escreveu a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV, na legenda da publicação.

Os fãs de Hickmann também parabenizaram o jovem nos comentários. "Felicidades para o João, e muita saúde", disse uma seguidora. "Parabéns, João. Tudo de bom para a sua vida", escreveu outro. "Parabéns, João. Muitos anos de vida repleto de saúde e felicidades", desejou um fã. "Lindo. Idêntico a você", falou mais uma.

Além de João, Ana também tem mais três irmãos: Fernanda, Isabel e Luiz.

Confira a publicação:

Ana HIckmann surge em clima de romance com Edu Guedes

Radiante, Ana Hickmann não esconde o quanto está apaixonada e muito feliz ao lado do namorado, o famoso chefe de cozinha Edu Guedes. O casal, que assumiu publicamente a relação no início de março, tem aproveitado cada momento junto, com direito a muita troca de carinho e amor.

Recentemente, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, dividiu com os seguidores um registro especial com Edu. Na ocasião, Ana mostrou que os dois estavam em um restaurante de comida japonesa. "Melhor jantar da semana, adivinha com quem?", disse ela no vídeo publicado. Confira!