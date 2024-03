Ana Hickmann e Alexandre Correa: a decisão mais recente da justiça

Ana Hickmann e Alexandre Correa se pronunciam sobre a decisão mais recente da justiça envolvendo a separação deles

A apresentadora Ana Hickmann e o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, receberam uma nova decisão judicial sobre a separação deles. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o empresário não pode mais usar a imagem do filho deles para falar sobre o processo de divórcio dos pais.

A decisão foi revelada pela equipe de Hickmann por meio de uma nota oficial. "O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann para proteger a si e ao filho da exposição cometida por Alexandre Correa. Com essa decisão, publicada nesta quarta-feira (27), Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, com publicação em rede social e na imprensa. Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação. Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor", declararam.

Por sua vez, Alexandre Correa gravou um vídeo para contar que a decisão é sobre os dois lados. “A justiça decidiu que nem eu e nem a Ana Hickmann podemos mais publicar material audiovisual do Alexandre comentando sobre o caso. Número dois, a justiça não me calou em relação à Ana Hickmann. Eu posso sim comentar sobre tudo que vem acontecendo em relação a premeditação, as mentiras, e as acusações não comprovadas. Isso não é proibido que eu continue comentando e me defendendo sobre isso”, afirmou ele.

Festa de aniversário do filho de Ana Hickmann

Ana Hickmann e Edu Guedes estão em festa! Além de celebrar seu novo amor, a apresentadora também organizou uma festa para comemorar o aniversário do filho, Alezinho. Apesar de o menino ter completado 10 anos há alguns dias, a loira reuniu amigos e familiares mais próximos em um evento especial em sua mansão no interior de São Paulo, neste sábado, 16!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou uma selfie ao lado de seu novo namorado para mostrar que eles compareceram ao aniversário do pequeno juntos. Na sequência, a apresentadora também mostrou que não economizou nos detalhes e dividiu vários cliques da decoração luxuosa para a festinha de Alezinho.

Entre os registros, a comunicadora mostrou que preparou uma mesa especial com um painel do desenho eleito pelo herdeiro. Além disso, ela encomendou placas, docinhos e um bolo totalmente personalizados para o evento. A decoração contou ainda com muitos balões coloridos e bonecos dos personagens preferidos do pequeno.