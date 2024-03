Ana Hickmann e Edu Guedes celebram o aniversário de Alezinho juntos

Tá ficando sério! Ana Hickmann organiza festa para celebrar aniversário do filho, Alezinho, e posa coladinha com o novo namorado, Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes estão em festa! Além de celebrar seu novo amor, a apresentadora também organizou uma festa para comemorar o aniversário do filho, Alezinho. Apesar de o menino ter completado 10 anos há alguns dias, a loira reuniu amigos e familiares mais próximos em um evento especial em sua mansão no interior de São Paulo, neste sábado, 16!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou uma selfie ao lado de seu novo namorado para mostrar que eles compareceram ao aniversário do pequeno juntos. Na sequência, a apresentadora também mostrou que não economizou nos detalhes e dividiu vários cliques da decoração luxuosa para a festinha de Alezinho.

Entre os registros, a comunicadora mostrou que preparou uma mesa especial com um painel do desenho eleito pelo herdeiro. Além disso, ela encomendou placas, docinhos e um bolo totalmente personalizados para o evento. A decoração contou ainda com muitos balões coloridos e bonecos dos personagens preferidos do pequeno.

Discreto em sua vida pessoal, o chef e apresentador também compartilhou uma selfie ao lado da nova namorada na festinha de seu enteado em seu perfil oficial no Instagram. Apaixonados, Edu e Ana aparecem coladinhos e fazem questão de posar com um sorriso de orelha a orelha para destacar a alegria durante a festividade.

Vale mencionar que o pequeno Alezinho é fruto do relacionamento anterior de Ana Hickmann com o empresário AlexandreCorrea. Atualmente, Ana enfrenta o processo de divórcio conturbado com seu ex-marido, mas ao mesmo tempo encontrou o amor novamente. Na última semana, ela assumiu o namoro com o apresentador Edu Guedes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Após muitos rumores, Ana e Edu usaram as redes sociais para contar que estavam se conhecendo melhor desde o começo do ano e agora começaram a namorar. Inclusive, eles enfrentaram especulações de que estariam à espera de um novo herdeiro, mas fizeram questão de vir a público para desmentir os boatos. Ana negou que estivesse grávida e garantiu que tudo não passava de invenção.

Ana Hickmann não segura a emoção e chora em live:

A apresentadora Ana Hickmann ficou emocionada durante uma live ao falar sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher na noite de sexta-feira, 15. Enfrentando um divórcio delicado, ela chorou ao falar sobre o quanto as mulheres sofrem. Além disso, a comunicadora também agradeceu o apoio de seus admiradores em meio ao momento difícil.