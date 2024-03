Ana Hickmann não segura a emoção e chora em live

Ana Hickmann ficou comovida em live sobre violência contra a mulher e apareceu chorando na noite de sexta-feira

A apresentadora Ana Hickmann ficou emocionada durante uma live sobre violência contra a mulher na noite de sexta-feira, 15. Ela chorou ao falar sobre o quanto as mulheres sofrem.

"A palavra vergonha é algo que todas nós sentimos, quando passa por violência e se depara com aquilo. Violência emocional é a primeira que a gente não quer acreditar que está acontecendo. A violência patrimonial a gente descobre depois de forma muito bruta. A violência processual é ao longo da trajetória do caminho para conseguir ter nossos direitos preservados", disse ela.

E completou: "Obrigada por nos acompanharem em todas as transmissões. A informação é nosso maior escudo de proteção. Estamos juntas! Não tenham medo. Se protejam!".

Atualmente, Ana Hickmann enfrenta o processo de divórcio do ex-marido, Alexandre Correa. Ao mesmo tempo, ela está apaixonada novamente. Na última semana, ela assumiu o namoro com o apresentador Edu Guedes.

Ana Hickmann negou rumores de gravidez

A apresentadora Ana Hickmann resolveu se pronunciar sobre os rumores de que estaria grávida de um filho do novo namorado, o apresentador Edu Guedes. Em uma live nas redes sociais, ela respondeu algumas perguntas dos fãs e negou os boatos.

Um seguidor perguntou se era verdade que ela estaria grávida e a artista negou. “Não, gente. Eu não estou grávida. O Leo Dias que ficou maluco. Contou sobre algumas coisas, se empolgou. Não estou grávida”, declarou.

Em outro momento, uma internauta comentou: “Ana, estou chocada. Ana e Edu. Com essa notícia, melhorou meu dia 1000%”. E a loira respondeu: “O meu dia, a minha vida, também melhorou 100%. 1000% melhor”.

Por fim, uma fã perguntou: “Faz o que para continuar linda?”. E Ana disse: “Uma única palavra: amor. Pronto, falei”.