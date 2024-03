A revelação de Ana Hickmann e Edu Guedes, gravidez de atriz e fim de relação agitam semana

AS MAIS LIDAS

Relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes, gravidez de Sthefany Brito e fim do namoro de Jaquelline chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão o relacionamento de Ana Hickmann(43) e Edu Guedes (49), a gravidez da atriz Sthefany Brito (36) e o fim do namoro da campeã da Fazenda 15, Jaquelline (29), mas não para por aí. Veja o que bombou nos últimos dias.

Tem casal novo na área, a apresentadora Ana Hickmann oficializou publicamente seu relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes. Eles estão se conhecendo melhor como casal desde janeiro deste ano. Os rumores sobre o romance começaram no final de 2023.

Os dois escolheram assumir para mídia e para os fãs seu relacionamento após conversarem com os filhos. Um dia após anunciar que estava namorando com Guedes, Ana Hickmann agitou as redes sociais mais uma vez. Surgiram rumores de que a apresentadora estaria grávida. E a informação não procede!

Ana Hickmann se pronunciou em suas redes sociais. Em uma live, ela respondeu algumas perguntas dos fãs e negou os boatos. Um seguidor perguntou se era verdade que ela estaria grávida e a artista negou. “Não, gente. Eu não estou grávida. O Leo Dias que ficou maluco. Contou sobre algumas coisas, se empolgou. Não estou grávida”, declarou.

Falando em gravidez, a atriz Sthefany Brito vai ser mãe pela segunda vez! Ela anunciou que espera o nascimento do segundo filho. A revelação foi feita para os fãs com um vídeo dela ao lado do marido e do filho mais velho.

E já está confirmado o sexo do bêbe, eles descobriram que vão ser pais de mais um menino. O chá revelação aconteceu de forma discreta com a presença da família. Eles estouraram uma bexiga que tinha vários papéis picados na cor azul.

Outra notícia que movimentou a internet foi a separação da influenciadoraJaquelline Grohalski a campeã de A Fazenda 15, da Record TV, com o ex-militar Lucas Souza. O anúncio foi feito pelas redes sociais de Jaquelline.

Os dois iniciaram o romance em 2023, ainda dentro do confinamento do reality rural. Bastante chateada, Jaquelline contou aos fãs que está com o coração partido, mas que ambos precisam de um tempo sozinhos.