Ana Hickmann está grávida? Equipe da apresentadora esclarece rumores

Após Ana Hickmann assumir publicamente seu relacionamento, surgiram rumores de que ela está grávida. A equipe da apresentadora esclarece os boatos

Na última terça-feira, 12, a apresentadora Ana Hickmann (43) assumiu publicamente seu relacionamento com o chef Edu Guedes (49), os dois se aproximaram como casal em janeiro deste ano. Após confirmarem o romance, começaram a surgir rumores de que Ana está grávida de Edu e a espera do seu segundo filho.

Os burburinhos com relação a suposta gravidez de Ana começaram após o jornalista Léo Dias, durante o programa Fofocalizando do SBT, questionar o motivo dos dois só assumirem publicamente agora o relacionamento, após um período de mais de um mês se conhecendo.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora nega essa informação. Ana Hickmann não está grávida. Eles também reforçam que os dois escolheram assumir para mídia e para os fãs seu relacionamento após conversarem com os filhos.

A apresentadora tem um filho de 10 anos, fruto de seu relacionamento com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa (51), os dois ainda se enfretam na Justiça. Já Edu Guedes tem uma filha de 15 anos. A jovem é proveniente da relação do chef com Daniela Zurita, ambos foram casados de 2008 até 2012.

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data. Os dois já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

Tempo de amar

Nesta quarta-feira, 13, um dia após assumir publicamente seu relacionamento, a apresentadora Ana Hickmann postou mais uma foto com seu novo amor. Ela se mostra muito feliz com o carinho que vem recebendo por parte dos fãs e amigos.

"Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia!! Muito obrigada", escreveu Ana Hickmann em suas redes sociais.