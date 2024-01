Quem é a filha do chef de cozinha e apresentador Edu Guedes?

Conheça Maria Eduarda, filha do chef de cozinha e apresentador Edu Guedes no casamento com Daniela Zurita, de quem ele se separou em 2012

Após boatos de que estaria se relacionando com a apresentadora Ana Hickman, Edu Guedes se tornou foco das notícias nesta semana. Por mais que o rumor já tenha sido desmentido pela assessoria de Ana e pelo próprio Edu, a curiosidade sobre a vida pessoal de Edu ainda não acabou. Por isso, conheça um pouco mais sobre a filha do chef de cozinha, a jovem Maria Eduarda Guedes.

Atualmente com 13 anos de idade, Maria Eduarda Zurita Guedes é fruto do casamento de Edu e Daniela Zurita, que foram casados entre os anos de 2008 e 2012. Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária já revelou que ambos mantém uma relação de amizade. “A minha relação com o Edu é de amizade. Estamos dividindo as agendas para ficar com a Maria. Nossa filha entendeu bem a separação. A Maria mora comigo, mas passa muitos dias com o Edu", afirmou ela há algum tempo.

Daniela, filha de Ivan Zurita, megaempresário do ramo agropecuário e ex-presidente de uma grande empresa do ramo alimentício, declarou, em entrevistas na época, que o motivo do fim do casamento não foi uma possível traição e o divórcio aconteceu em clima de paz.

Relação de Edu Guedes e a filha

Em uma entrevista concedida à Band, Edu Guedes revelou que sua filha desempenhou um papel crucial durante um momento delicado de sua vida, referindo-se ao acidente que sofreu em 2020 e resultou na fratura de seu braço.

Durante a entrevista, Edu Guedes contou que perdeu 100% dos movimentos do braço esquerdo, e que era canhoto para cozinhar. "Naquele momento a primeira sensação que vem é desistir daquele trabalho que fazia na TV. Sempre quis que as pessoas me vissem feliz e bem. E ela falou: 'Pai, estou do seu lado, vou te apoiar sempre. A partir de hoje posso ser com minhas duas mãozinhas a sua que não está funcionando direito'. Ela não deixou eu desistir”, contou, emocionado.

O apresentador disse que o processo de recuperação durou sete meses e, durante todo o tempo, Maria esteve em sua companhia, o ajudando em tudo o que ele precisava desempenhar. "Ela é inspiração para eu não desistir nunca na vida”.