Ana Hickmann fica surpresa com reações após assumir Edu Guedes

Após assumir relação com Edu Guedes, Ana Hickmann fica surpreendida com reações do público; apresentadora fez postagem sobre situação

A apresentadora Ana Hickmann postou mais uma foto com seu novo amor, o chef de cozinha Edu Guedes. Nesta quarta-feira, 13, um dia após assumir o relacionamento na rede social e compartilhar cliques românticos com o antigo colega de trabalho, ela falou sobre a reação que percebeu das pessoas.

Com uma selfie de seu rosto e segurando apenas a mão do apresentador da Band, a loira comentou que está muito feliz com o carinho que recebeu dos fãs após admitir que está vivendo um romance com ele.

"Bom dia, meus amores! Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia! Muito obrigada", escreveu ela.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Ana foi questionada desde quando eles estão se conhecendo melhor e comentou que os dois se aproximaram como casal em janeiro deste ano. Os rumores sobre o romance de Ana Hickmann e Edu Guedes começaram no final de 2023.

Mais sobre Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data. Os dois já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

O último e único relacionameto público de Ana Hickmann foi com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa (51), com quem ainda enfrenta o processo de divórcio na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, Alezinho, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

Edu Guedes, por sua vez, está solteiro desde o fim do namoro com Jaque Ciocci (28). Apesar do término, Edu e Jaque ainda são amigos e dividem o mesmo ambiente de trabalho no programa da Band, The Chef.

Nesta terça-feira, 12, Ana Hickmann assumiu o relacionamento ao compartilhar fotos cheias de romance com Edu.