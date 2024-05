Ex-BBB Deniziane fala sobre recuperação após duas cirurgias: 'Não é fácil'

Ex-participante do BBB 24, Deniziane realizou duas cirurgias plásticas e contou como está sendo o processo pós-operatório

Deniziane Ferreira, ex-participante do BBB 24, da Globo, contou aos seguidores durante a madrugada que realizou duas cirurgias plásticas. A novidade foi compartilhada com muita alegria pela fisioterapeuta somente quando ela já estava no quarto em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira, 8, Anny, como é chamada carinhosamente pelos fãs, fez questão de surgir em seus stories no Instagram para falar um pouco sobre o processo do pós-operatório. Além de uma lipo lad - que melhora o contorno corporal -, ela também colocou próteses de silicone nos seios.

"Olha o tanto que a gente fica inchada, estou sem filtro. Minha boca, meu olho, minhas bochechas inchadas. Vou mostrar a realidade para vocês de como é um pós-operatório de uma cirurgia plástica, porque não é fácil. Você fica cheia de dor, estou muito dolorida", iniciou a ex-BBB.

"Agora estou medicada, mas dói quando vai se movimentar. Só liberam quando a gente faz xixi, mas minha pressão caiu. Agora eles me deram soro e estou esperando a alta", continuou Deniziane. Momentos depois, a fisioterapeuta contou aos fãs que já havia sido liberada do hospital e iria seguir com a recuperação em casa.

Mais cedo, Deniziane Ferreira mostrou detalhes do processo pré-operatório e logo em seguida celebrou o sucesso dos procedimentos: "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

Monique Evans retoca harmonização facial antes de subir ao altar

Prestes a subir ao altar com sua noiva, a DJ Caca Werneck, Monique Evans deu uma passadinha em uma clínica para aplicar alguns procedimentos estéticos e retocar sua harmonização facial. Na última quinta-feira, 2, a modelo e apresentadora compartilhou fotos do antes e depois das novas aplicações e impressionou os seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Monique compartilhou uma foto de antes e ao lado o resultado dos procedimentos em uma foto com bastante zoom. Na legenda, ela revelou que já se passaram 15 dias desde as intervenções e mencionou um problema de paralisia na região dos lábios quando era mais jovem para justificar a assimetria.

"Minha boca teve uma pequena paralisia quando eu era jovem. Por isso é um pouquinho torta", escreveu a apresentadora, que marcou o profissional responsável pelos procedimentos. Em seu perfil, ele compartilhou alguns cliques do pós imediato da mãe de Bárbara Evans e também alguns registros mais nítidos exibindo o resultado. Confira!