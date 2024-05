Mãe da namorada de Endrick manda recado após polêmica com sogra: ‘Aprenda’

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda, recebe recado da mãe após ser cortada de foto e protagonizar climão com a sogra; entenda

Parece que a polêmica em torno do jogador de futebol Endrick ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 7. A mãe de Gabriely Miranda, namorada do atleta, compartilhou um recado em suas redes sociais após a controvérsia envolvendo a sogra da filha. Na mensagem, ela enfatizou a importância de ignorar aqueles que te fazem mal.

Para quem não está por dentro da polêmica, tudo começou quando a mãe do jogador, Cíntia Ramos, e sua namorada, Gabriely, discordaram sobre os planos futuros do jovem durante uma entrevista no programa 'Conversa com Bial'. Enquanto Endrick falava sobre o desejo de casar e ter filhos com a namorada, sua mãe contrariou as declarações do atleta.

Nas redes sociais, os internautas apontaram um clima tenso entre as duas, e os rumores ganharam força depois que Cintia postou uma foto e cortou a nora. Agora, a mãe de Gabriely, Marly Miranda usou seu perfil no Instagram para enviar alguns recados à sua filha. Embora a polêmica não tenha sido mencionada, a mensagem fala sobre superar dificuldades.

“Gabriely, nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser uma VENCEDORA e nada nem ninguém poderá impedir”, diz o recado.

“Você nasceu para vencer”, a mãe de Gabriely completou e logo acrescentou outra mensagem: “Filha lembre-se de que você é mais corajosa do que acha, mais forte do que aparenta, mais inteligente do que pensa, e mais amada do que imagina!”, diz o recado. Vale lembrar que até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre a suposta tensão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

É válido mencionar também que Gabriely, de 21 anos, e Endrick, de 17, estão juntos desde outubro de 2023 e a influenciadora revelou como eles se conheceram: "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial”, contou ao site CARAS.

Mãe de Endrick jogou ‘balde de água fria’ nos planos do filho:

Endrick, que deve se mudar para a Europa e ingressar no Real Madrid assim que completar 18 anos, revelou durante a entrevista com Pedro Bial seu desejo de se casar e se tornar pai jovem: "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?", disse.

Enquanto o jogador olhava apaixonado para Gabrielly Miranda, levou um balde de água fria de sua mãe, que discorda sobre seus planos para o futuro: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera e relembrou os sacrifícios da família. Na sequência, Bial perguntou se a namorada do atleta estava pronta para se mudar e a influenciadora abriu o jogo.