Poliana Rocha se derrete ao comemorar o aniversário da neta: "Tão parecidas"

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou três anos de vida e ganhou uma bela homenagem da vovó, Poliana Rocha

Poliana Rocha encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário da neta, Maria Alice. A primeira filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou três anos de vida nesta quarta-feira, 30, e a vovó fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, a mulher do cantor sertanejo Leonardo postou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante e a parabenizou. "Mais um aninho você completa hoje, Maria Alice… eu olho para o céu e agradeço por sua vida… Te desejo, meu amor, muita saúde, e que papai do céu te proteja e te ilumine sempre!!", começou.

Em seguida, a influenciadora digital também falou sobre como as duas são parecidas. "Só nós entendemos o laço que nos une, com você me sinto completa e realizada…. Seu jeito de ser mais reservado, nunca nos afastou, ao contrário, só nos uniu mais por sermos tão parecidas. Que seu dia seja lindo como você, que seja divertido como sua essência", acrescentou.

"Você merece todas as melhores coisas que esse mundo pode oferecer!!!! Saiba que sua avó sempre estará aqui para te acolher, te ajudar e acima de tudo te AMAR incondicionalmente!!!! Parabéns, Biduí", finalizou.

Confira:

Virginia Fonseca comove com recado para a filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca está em festa nesta quinta-feira, 30, por causa do aniversario de 3 anos de idade da filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. Para começar o dia especial com o pé direito, ela fez uma homenagem para a herdeira.

"Hoje nossa primogênita completa 3 anos!!! 3 anos que eu conheci o maior amor da minha vida!!! Lembro como se fosse ontem, qnd descobri que estava grávida… 2 meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura!! Mas quando eu descobri que viria a Maria Alice, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe paz, por mais que ela seja q nem eu, ligada no 220. Perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto realizada!!", contou em um trecho. Confira a publicação completa!