Apresentadora do Autoesporte, Cris Amaral revela que está grávida

A apresentadora Cris Amaral, que comanda o Autoesporte, da Globo, está grávida! Ela contou a novidade nesta quinta-feira, 30, no Instagram. A estrela contou que está no início da gestação e empolgada com a novidade em sua vida.

"Siiiiiim. Sou oficialmente uma “mamãe de primeira viagem”. Não conheço nada ainda dessa rota, só sei que é longa, sinuosa (já to até sentindo os enjôos desde agora rss), requer cuidados…mas sei tb que tem uma estrada linda e o destino é transformador. E como sempre fui muito empolgada com viagens, to super emocionada e feliz com essa novidade que chega para abençoar nossas vidas. Vem que vem, baby. Já te amamos desde quando te descobrimos com menos de 2cm", afirmou ela.

Além disso, a comunicadora contou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas já definiu as opções de nomes. "Façam suas apostas… Menina ou menino? Carolina ou Vinícius?", declarou.

O bebê é fruto do relacionamento dela com Renato Garcia, que já é pai de gêmeos, fruto do primeiro casamento.

View this post on Instagram A post shared by Cris Amaral (@crisamaral__)

Quem é Cris Amaral?

A apresentadora Cris Amaral tem uma longa carreira no jornalismo. Ela é formada em jornalismo e iniciou o trabalho na TV em 2007, quando começou como estagiária na TV Tribuna, onde ficou até 2015.

Logo depois, ela foi para a Globo como repórter e trabalho no Bom Dia São Paulo e SP1. Ela se tornou integrante da equipe do Autoesporte em 2016 e segue até hoje. Além da carreira na TV, ela também é palestrante e mestre de cerimônias em eventos.