Iza exibe barrigão de grávida em nova foto no espelho

Iza está no terceiro trimestre de gestação à espera de sua primeira filha, Nala; a cantora ainda mandou recado, 'Boa sexta, titias'

Nesta sexta-feira, 28, Iza apareceu em suas redes sociais nesta tarde exibindo seu barrigão de grávida. A cantora está no terceiro trimestre de gestação e à espera da sua primeira filha, Nala. A bebê é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Na foto, além de mostrar a evolução da barriguinha, ela já mostrou o carinho da filha com os seus fãs. "Boa sexta, titias", escreveu a cantora no story. Ainda essa semana, ela deu mais detalhes sobre a gestação. A cantora disse que já está tendo algumas limitações com o avanço da gestação.

Foto: Reprodução / Instagram

"Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito", disse. "Tenho feito menos show. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito".

Inclusive, ela revelou que a pequena já tem uma data prevista para o parto, com a agenda cheia de compromissos até o nascimento da herdeira, Iza contou que segue confirmadíssima nos palcos até setembro. Isso porque a pequena deve nascer neste mês: "Em outubro. Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos”, disse a artista

Iza não quer repassar 'trauma' com sobrenome para filha

Iza participou do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, e durante uma conversa com o apresentador Marcos Mion, ela confessou que não quer repassar o "trauma" com seu sobrenome para a bebê.

Antes de se juntar ao júri do programa ao lado do humorista Ed Gama e do músico Lucas Lima, a cantora fez uma apresentação musical. Após o show, Mion falou sobre a gravidez da artista, que espera a primeira filha. "O seu nome é Isabela Cristina Correia de Lima Lima. O nome do Yuri é Yuri Lima. A princesa vai ser Lima Lima Lima?", questionou o apresentador. "Não, pelo amor de Deus. Os traumas morrem aqui, comigo", respondeu ela, aos risos.