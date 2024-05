Fábio Porchat curte viagem ao lado do pai: "A pedido dele"

Nas redes sociais, o humorista e apresentador Fábio Porchat encantou os fãs ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado do pai

Fábio Porchat usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para compartilhar algumas fotos da viagem que está fazendo com o pai, o empresário Fábio Ferrari Porchat de Assis.

Os dois estão aproveitando as férias em Budapeste, na Hungria, e o humorista compartilhou em seu perfil no Instagram alguns registros em que eles aparecem sorridentes, enquanto passeiam pela cidade.

Na legenda, Porchat contou que o destino da viagem foi um pedido do pai. "Viagem com meu pai! Estamos em Budapeste a pedido dele. Solzinho com direito a águas termais húngaras! Na última foto vamos ver se vocês descobrem onde está Wally! (No caso, ele mesmo)", escreveu ele.

A postagem recebeu várias curtidas e elogios. "Piscina interna iradaa, parabéns! Muito maneiro viajar com a família, isso levamos eternamente no coração", disse um seguidor. "Piscinão de ramos em Budapeste", brincou outra. "Certamente está acumulando histórias para contar em seu programa. As viagens dele sempre rendem muito. Boa viagem pra vocês", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Fábio Porchat cai no choro com homenagem a Paulo Gustavo em peça de teatro

O ator e comediante Fábio Porchat se emocionou nos palcos de sua peça de teatro, 'Agora é que são elas'. Ao finalizar a apresentação, o artista caiu no choro ao fazer homenagem ao seu amigo, Paulo Gustavo, falecido em 2021.

Em seu perfil oficial do Instagram, Porchat compartilhou o vídeo do momento emocionante nos palcos, onde ele exaltou a presença de Déa Lucia, mãe de Paulo, na plateia. Com lágrimas nos olhos, ele disse que o amigo foi uma grande inspiração para a peça, dirigida e escrita por ele.

"Eu tô emocionado que hoje a Dona Déa tá aqui", disse o ator, que desceu até a plateia para segurar as mãos de Déia. "Há 19 anos eu estreei com o Paulo, com esses esquetes. Você tava lá e eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, e muito triste", confessou. Confira!