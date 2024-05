Zé Felipe dá presentão no aniversário da filha. Saiba o preço

Zé Felipe escolhe presente de luxo para celebrar o aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe escolheu um presentão para a filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Virginia Fonseca. A menina completou 3 anos de vida nesta quinta-feira, 30, e já começou o seu dia abrindo presentes na mansão da família.

O artista presenteou a filha com um quadriciclo elétrico na cor vermelha. A criança ficou radiante com o presente de luxo e já saiu para andar pelos corredores da casa em seu novo veículo.

O quadriciclo infantil elétrico custa entre R$ 2.500 e R$ 3.000 nas lojas online .

Além disso, Zé Felipe fez uma homenagem para a filha em seu perfil no Instagram. Ele declarou o seu amor pela herdeira e a alegria com o nascimento dela. "Lembro do dia que recebi a noticia que iria ser pai. Lembro da sensação do meu coração acelerando e quase pulando para fora do peito. Você chegou linda, como uma luz iluminando toda nossa família com seu carinho e amor. E junto com sua irmã e sua mãe, trazem meus melhores sorrisos. Peço a Deus todos os dias sua proteção e saúde. Minha Maria Alice, minha heroína, que os anjos te cubram de felicidade e sabedoria. Papai te ama muito, estou aqui por você e para você sempre. Feliz Aniversário!", declarou.

Homenagem da Virginia Fonseca para a filha

Na manhã desta quinta-feira, 30, Virginia Fonseca fez um post para celebrar o aniversário de 3 anos da filha. A estrela mostrou um ensaio fotográfico recente da filha e relembrou como foi descobrir que estava grávida pela primeira vez. "Hoje nossa primogênita completa 3 anos!!! 3 anos que eu conheci o maior amor da minha vida!!! Lembro como se fosse ontem, qnd descobri que estava grávida… 2 meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura!! Mas quando eu descobri que viria a Maria Alice, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe paz, por mais que ela seja q nem eu, ligada no 220. Perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto realizada!!", contou.

Então, Virginia ainda destacou a personalidade marcante de Maria Alice. "Maria Alice, você é especial, você tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir à missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa!! Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso!! Que você nunca perca seu jeitinho Maria Alice de ser, sua familia te ama demais!! Mais que tudo!! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe", finalizou.