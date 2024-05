Ex-BBB Lucas Buda sobre possibilidade de ser pai: "Disposto a assumir"

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, se pronunciou nas redes sociais sobre a possibilidade de ser o pai do filho de Nina Capelly

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para falar sobre as notícias de que é o pai do filho que Nina Capelly, prima do MC Binn, está esperando.

Após se manifestar sobre o assunto através de sua assessoria de imprensa nesta última quarta-feira, 29, dizendo que não seria o pai da criança, mas que estaria disposto a fazer um exame de DNA, o professor mudou o discurso e afirmou que está "disposto a assumir todas as responsabilidades".

"Ontem o dia foi um pouquinho agitado, né? Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico", começou ele nos Stories do Instagram.

Em seguida, Buda contou que entrou em contato com Nina e vai assumir suas responsabilidades. "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente", completou.

Lucas Buda posta stories onde fala pela primeira vez sobre a possível gravidez e diz que irá assumir todas as suas responsabilidades.

pic.twitter.com/aW8DcVgCM5 — Central Reality (@centralreality) May 30, 2024

Apontada como affair de Buda, prima de MC Binn assume relacionamento com empresária

Após viver um breve affair com o ex-BBB Lucas Henrique, Nina Capelly, assumiu um relacionamento com a empresária Ketlin Hernandes. Em entrevista à Quem, a prima de MC Binn compartilhou que conheceu a atual parceira há sete anos e já ficavam às escondidas há algum tempo.

Durante a conversa, Nina afirmou que já superou Buda, mas o carinho por ele segue o mesmo. "Achei melhor respeitar o momento dele e deixar de insistir... e cada um seguiu sua vida. Estou sempre desejando o bem para ele, porque o Buda é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de bom", disse ela. Saiba mais!