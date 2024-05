Lucas Buda vai ser pai? Equipe do ex-BBB abre o jogo sobre gravidez de prima de MC Binn

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Lucas Buda afirma que ex-BBB está disponível para realizar teste de DNA com bebê da prima de MC Binn

Lucas Henrique (29), conhecido também como Buda, estaria bastante chateado com as especulações de que seria o pai do bebê de Nina Capelly (28), prima de MC Binn (30). Os dois viveram um rápido affair após o fim do BBB 24 e, nesta quarta-feira, 29, a cantora anunciou que está grávida.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Buda negou que o bebê seja fruto da rápida relação . "Essa notícia o deixou bastante chateado, especialmente porque não tem chances do filho ser dele", diz a equipe do ex-participante do BBB 24.

"É um tema muito sensível para o Lucas, algo que ele sempre fala por não ter conhecido o próprio pai e ainda ter o sonho de que isso aconteça", acrescenta. "De toda forma, ele está disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso."

A prima de MC Binn havia afirmado nas redes sociais que estava sumida por não estar se sentindo bem. Ela afirmou estar inchada e sentindo muitas náuseas e, por isso, decidiu fazer um teste de gravidez. O resultado positivo foi divulgado nesta quarta.

Ela afirmou, em entrevista ao site Quem, que teria 70% de certeza que a gravidez é fruto do affair que viveu com o professor de educação física. A cantora diz que ficou apenas com o ex-BBB e, agora, assumiu o namoro com sua empresária, Ketlin Hernandes.

Também procurada pela CARAS Brasil, a equipe de MC Binn afirmou que o cantor prefere não comentar o caso no momento, já que está completamente imerso nas gravações de seu novo álbum. O músico foi um dos participantes do BBB que ajudou Buda após o fim do programa, em que ele enfrentava o divórcio de Camila Moura (30).

