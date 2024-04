Lucas faz terapia após BBB e define como assustadora exposição do divórcio

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Henrique, o Buda, comenta foco na carreira de criador de conteúdo e apresentador e avalia trajetória no BBB

"Eu sabia que quando saísse [do BBB] tudo seria diferente mas não esperava que fosse tanto". A frase é do professor de educação física Lucas Henrique (30), que deixou o reality após 93 dias de confinamento. Apelidado como Buda, o capoeirista conta que está fazendo terapia e que está aprendendo a lidar com todas as mudanças em sua vida —inclusive o divórcio de Camila Moura.

Buda diz que o retorno à nova rotina está sendo um processo, em que ele precisou entender a necessidade de estar bem mentalmente para tomar decisões importantes em pouco tempo. Sua saída foi bastante marcada pela exposição do fim de seu casamento com Moura, após ser acusado de traição por sua aproximação com Pitel (24) durante o BBB .

"Foi assustador ver o tamanho e a forma que as coisas tomaram, a ficha demorou a cair", diz, em entrevista à CARAS Brasil. "Mas sei que foram consequências de minhas atitudes, pelas quais não tenho orgulho e vou buscar revê-las e levá-las para terapia para lidar com todas essas mudanças."

O professor foi o último eliminado do grupo formado pelos integrantes do quarto Gnomo, e se tornou recordista no quesito provas. Ao lado de Kadu Parga (35), participante do BBB 10, Buda atingiu a marca de vencer cinco Provas do Líder, além de ter conquistado o título de Anjo duas vezes ao longo da temporada.

Ele afirma que fica feliz e satisfeito com o seu desempenho nas provas e também sua postura durante o reality, sempre respeitando os limites do jogo e procurando estratégias para permanecer o máximo possível na casa mais vigiada do Brasil.

Apesar disso, ele diz que a movimentação ligada a estratégias e racionalização o tornou vulnerável em relação à sua saúde mental. "Se eu tivesse estado mais atento aos sinais, tudo poderia ser diferente. Se eu pudesse voltar eu atrás certamente faria várias coisas diferentes, agora eu estou buscando olhar para esses erros com um olhar crítico a fim de aprender com eles e sobre eles."

Para o futuro, Buda pretende investir em sua carreira de criador de conteúdo e apresentador, além de outros projetos que está tocando. O professor pretende usar sua bagagem cultural para falar sobre temas como arte, esporte e educação para muitas pessoas no Brasil.

"Isso foi construído ao longo de muitos anos e com muitas horas de dedicação ao estudo", acrescenta. "Tenho facilidade em falar sobre arte, cultura, educação e esporte. Quero aliar essas paixões para que mais pessoas conheçam o que me move no mundo."

