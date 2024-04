Eliminado do BBB 24, Lucas recebe apoio de MC Bin Laden: 'Pode contar comigo'

Após deixar a casa do BBB 24, o ex-brother Lucas foi surpreendido com um recado especial de MC Bin Laden, seu aliado de jogo

O jogo chegou ao fim para Lucas Henrique! O capoeirista foi eliminado do BBB 24, da Globo, com 64,69% da média dos votos para sair e deixou para trás a disputa pelo prêmio milionário do reality show. Assim que saiu do confinamento, o ex-brother foi recebido no 'Bate-Papo BBB' para falar um pouco sobre sua longa trajetória no jogo.

Ao longo da conversa com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, Lucas Buda, como era carinhosamente chamado por seus colegas dentro da casa, foi surpreendido com uma mensagem especial de MC Bin Laden, que deixou claro que o capoeirista poderia contar com ele daqui para frente.

"Fala, Budão. Meu parceiro. Vem pro mundão, meu filho! Bora viver que tem muita coisa aqui te esperando", iniciou o cantor. Em seguida, Bin contou para o amigo as últimas notícias do mundo do futebol: "É o seguinte, falar uma parada pra você: seu Vasco não estava muito bem no Campeonato [Carioca], o campeão foi o Flamengo".

Além de revelar para Lucas Henrique que realizou a mudança de seu nome artístico, MC Bin Laden, que agora se apresentará como MC Binn, também deixou uma mensagem de apoio ao ex-colega de confinamento.

"Você pode contar comigo, aqui tem um ombro amigo, o que você precisar, nós estamos juntos. É no momento bom, no momento ruim, porque eu aprendi assim, eu sou assim. Independente de tudo, estou te esperando para trocarmos uma ideia", finalizou o funkeiro.

O vídeo de MC Binn não foi a única surpresa da noite: as ex-sisters Yasmin Brunet e Leidy Elin também enviaram um recado carinhoso ao amigo. Dentro do confinamento, todos eles faziam parte do grupo Gnomo.

"A gente veio falar que a gente te ama muito. Estamos morrendo de saudades, você é muito amado, muito querido aqui fora, a gente está louca pra te ver", declarou Yasmin. "Vem logo que a gente está querendo te abraçar, te dar um apertão", complementou Leidy.

