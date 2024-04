BBB 24: Fim de jogo! Lucas Henrique é eliminado com 64,69% dos votos

O brother enfrentou um paredão ao lado de Alane e Isabelle, mas levou a pior

Lucas Henrique foi eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 09, após receber 64,69% dos votos do público.

Buda estava disputando um paredão triplo ao lado de Alane e Isabelle, mas levou a pior, disse adeus ao prêmio milionário e foi o décimo oitavo eliminado da edição.

A bailarina recebeu 32,08% dos votos para sair e cunhã apenas 3,23%.

O professor de educação física foi parar no paredão por indicação direta do Líder Davi. Os dois travavam um embate direto desde as primeiras semanas do reality.

Ainda na noite de hoje, uma nova Prova do Líder será realizada e um novo paredão será formado. Em suas redes sociais, Boninho deu spoiler da disputa e confessou que será uma das maiores da história do programa.