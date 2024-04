BBB 24: Ex-mulher de Lucas Henrique quer impedir família de recepcioná-lo em eliminação

Segundo irmã de Lucas Henrique, Camila Moura, ex-mulher do brother, quer impedir sua família de recepcioná-lo em possível eliminação do BBB 24

Lucas Henrique está enfrentando o Paredão nesta reta final de BBB 24 e corre risco de ser eliminado nesta terça-feira, 9. No entanto, parece que sua família não irá poder recepcioná-lo caso isso aconteça. Segundo Rose Ferreira, irmã de Buda, a ex-mulher do brother, Camila Moura, está impedindo sua família de encontrá-lo após sua possível eliminação.

Em conversa com a coluna Play, do jornal O Globo, Rose disse que a professora quer que alguém de fora da família o receba após o fim de seu casamento durante o confinamento, pegando a família de surpresa.

"Camila entrou em contato com a nossa família e comunicou que uma pessoa que ela escolheu vai receber o Lucas. Eu fiquei surpresa quando descobrimos que iria um amigo que ela escolheu. Ela mesma tinha falado várias vezes para gente que não poderia ir outra pessoa a não ser ela. De repente, surge alguém da escolha dela para receber o Lucas. Ela fez isso e não passou nem pela nossa família. Achei que ela não pudesse me surpreender mais, mas surpreendeu", contou a irmã de Lucas na entrevista.

Segundo ela, Camila também é a procuradora legal do brother e é quem mantém contato com a produção do programa. Mesmo assim, ela não está por dentro da equipe de Lucas fora do reality. "É uma pessoa que conhecemos há anos, mas que não esteve por dentro dos bastidores da participação do Lucas. Não tem contato com a equipe dele e com os amigos. Também não teve contato com a família dele neste período. Foi uma escolha dela, de uma pessoa alheia a todos os bastidores do Lucas e das coisas que serão importantes para ele neste pós-BBB 24", afirmou Rose.

Vale lembrar que o casamento entre Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim durante o confinamento no reality, sendo que o brother ainda não descobriu que está solteiro. Ela tomou a decisão após o professor flertar com outra participante, Giovanna Pitel, durante sua estadia no programa.

Lucas Henrique fala de expectativa em rever a esposa

Mais cedo nesta terça-feira, 09, Lucas Henrique conversou com Isabelle sobre a expectativa de encontrar a (agora ex) esposa, Camila Moura, quando deixar o BBB 24. Ele falou da saudade que está sentindo dela.

"E a Camila? Está no seu coração de manhã, de tarde e de noite", diz a dançarina. "Saudade, muita saudade", afirmou Lucas Henrique.

A dançarina também diz que está com saudade da sua família. "Eu também desse povo aqui", contou ela, ao ver foto dos parentes. "Saudade aperta. E aquela expectativa. Será que vou ver ela hoje?", questionou o carioca. "Será que só semana que vem? Será que só quinta-feira?", continuou ele.