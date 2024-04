BBB24: Lucas Henrique fala de expectativa em rever a esposa

'Será que vou ver ela hoje?'. Sem saber do divórcio, Lucas Henrique conversa com Isabelle nesta terça-feira, 09, sobre o reencontro com Camila

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, nesta terça-feira, 09, Lucas Henrique conversa com Isabelle sobre a expectativa de encontrar a (agora ex)esposa, Camila, quando deixar o BBB 24. Ele fala da saudade que está sentindo dela.

"E a Camila? Está no seu coração de manhã, de tarde e de noite", diz a dançarina. "Saudade, muita saudade", afirma Lucas Henrique.

A dançarina também diz que está com saudade da sua família. "Eu também desse povo aqui", conta ela, ao ver foto dos parentes. "Saudade aperta. E aquela expectativa. Será que vou ver ela hoje?", questiona o carioca. "Será que só semana que vem? Será que só quinta-feira?", continua ele.

O mal sabe que vai sair do BBB 24 e descobrir que está divorciado. De acordo com o portal Leo Dias, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso que foi aperto pela ex-mulher dele, Camila Moura.

A publicação informou que o pedido foi feito no dia 28 de março e a justiça aceitou o pedido feito por uma das partes, que informou que não havia vontade em seguir com a união. A justiça ainda determinou que a partilha de bens seja feita.

De acordo com a advogada de Camila, o divórcio já foi oficializado. “Eles estão oficialmente divorciado. Agora só vamos fazer averbação via cartório para sair a certidão de casamento com averbação do divórcio, e a partilha do patrimônio que eles acumularam durante a constância da união também será realizada. O divórcio foi decretado”, informou Adélia Soares ao site Quem.

Camila Moura se pronuncia após declaração de melhor amigo de Buda

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura se pronunciou nas redes sociais após ver uma entrevista de um melhor amigo do ex-marido. O rapaz disse que ela seria um ‘livramento' na vida de Lucas ao optar pelo divórcio. Porém, ela rebateu e afirmou que foi o brother quem perdeu ao tê-la fora de sua vida. Nos stories do Instagram, Camila revelou o que abriu mão ao longo do casamento para estar ao lado do marido e detonou as críticas.