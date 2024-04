Ex-mulher de Lucas, do BBB 24, rebate ao ser chamada de ‘livramento'

Ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura se pronuncia após declaração de melhor amigo dele: ‘Ele saiu perdendo'

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura se pronunciou nas redes sociais após ver uma entrevista de um melhor amigo do ex-marido. O rapaz disse que ela seria um ‘livramento' na vida de Lucas ao optar pelo divórcio. Porém, ela rebateu e afirmou que foi o brother quem perdeu ao tê-la fora de sua vida.

Nos stories do Instagram, Camila revelou o que abriu mão ao longo do casamento para estar ao lado do marido e detonou as críticas. "Estou vendo uma matéria muito interessante sobre a opinião do melhor amigo do Lucas sobre mim. É nem um pouco surpreendente. “Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB, perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento”. É, eu dediquei metade da minha vida para o cara, perdoei vacilos anteriores, comi o pão que o diabo amassou, todo o dinheiro que nós tínhamos investido no sonho juntos, apoiei o cara em todos os sonhos, em tudo que ele quis fazer eu apoiei, desde a graduação, mestrado, apoiei tudo, todas as viagens, trocar de trabalho, apoiei em tudo. O dia em que eu abri a boca eu virei um livramento? É sério isso? Olha, é surreal”, disse ela.

E completou: "15 anos com um cara e os amigos convivendo com a gente. No momento em que a mulher decide não aceitar o que já tinha aceitado antes e perdoado antes. aí eu sou oportunista, biscoiteira, livramento. Olha o que a nossa sociedade é como é, porque as mulheres são cobradas como são cobradas, e os homens são isentos da forma que estão isentos em tudo. Esse trecho é toda a explicação sociológica da nossa sociedade”.

Por fim, ela disse: "O Lucas perdeu mesmo, perdeu uma p•ta mulher, uma esposa, uma mulher que amava ele, ele perdeu mesmo, perdeu muito. Ele saiu perdendo”.

View this post on Instagram A post shared by GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Justiça aceitou o pedido de divórcio

O brother Lucas Henrique, o Buda, vai sair do BBB 24 e descobrir que está divorciado. De acordo com o portal Leo Dias, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso que foi aperto pela ex-mulher dele, Camila Moura.

A publicação informou que o pedido foi feito no dia 28 de março e a justiça aceitou o pedido feito por uma das partes, que informou que não havia vontade em seguir com a união. A justiça ainda determinou que a partilha de bens seja feita.

De acordo com a advogada de Camila, o divórcio já foi oficializado. “Eles estão oficialmente divorciado. Agora só vamos fazer averbação via cartório para sair a certidão de casamento com averbação do divórcio, e a partilha do patrimônio que eles acumularam durante a constância da união também será realizada. O divórcio foi decretado”, informou Adélia Soares ao site Quem.