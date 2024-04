MC Bin Laden revela qual será seu novo nome artístico após o BBB 24

Fora do BBB 24, MC Bin Laden explicou a escolha de seu novo nome artístico e revelou que a alcunha foi 'apadrinhada' por Tadeu Schmidt

Eliminado do BBB 24, da Globo, o ex-brother MC Bin Laden já está planejando algumas mudanças em sua carreira. Como já adiantado anteriormente por sua equipe ao site Splash, do UOL, o funkeiro pretende alterar o nome artístico em breve e já revelou qual será a nova alcunha.

Na manhã desta sexta-feira, 5, Bin Laden participou do programa 'Mais Você' e bateu um papo descontraído com Ana Maria Braga a respeito de sua longa trajetória no jogo. Ao longo da conversa com a apresentadora, o ex-brother contou que Tadeu Schmidt e a ex-sister Pitel o ajudaram a bater o martelo sobre a escolha final.

"Meu nome já foi apadrinhado pelo Tadeu. Tadeu, você também é responsável, viu! Vai ser MC Binn mas com dois N, porque a Pitel também falava que tinha que ser Binn com dois N. Então vou colocar", declarou o ex-BBB.

Em seguida, Bin avisou que já está mais do que preparado para retomar a agenda de shows: "Alô, contratantes do Brasil inteiro! Já vou aproveitar esse momento aqui. Já pode contratar porque quero trabalhar. Eu não ganhei R$ 3 milhões não, gente! Tenho show, mas quanto mais show, melhor", disse ele, por fim.

Vale lembrar que o cantor já possuía o desejo de alterar o nome artístico antes de entrar no reality show da Globo. A decisão, no entanto, foi adiada e juntamente com sua equipe, ele decidiu realizar a mudança após finalizar o ciclo no BBB 24.

Veio aí MC BINN 🤙🏽❤️



BIN NO MAIS VOCE pic.twitter.com/Yb2VctQPlQ — MC BIN LADEN (@mcbinladen) April 5, 2024

MC Bin Laden reencontra aliados do Gnomo

O jogo do BBB 24 chegou ao fim para MC Bin Laden na noite de quinta-feira, 4, e, apesar de não ter conseguido vencer o reality show da Globo, o ex-brother conquistou diversas amizades dentro do confinamento. Ao longo desta madrugada, o artista foi surpreendido com uma visita para lá de especial por dois de seus aliados do Gnomo.

Assim que realizou a participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, Bin Laden seguiu para um hotel para descansar. No entanto, momentos depois, Giovanna Pitel e Rodriguinho apareceram no local e reencontraram o ex-colega de confinamento.

"Não acredito", declarou o eliminado da semana, bastante alegre com a surpresa dos amigos. Logo após abraçar Rodriguinho, o funkeiro foi ao encontro de Pitel para abraçá-la também. "Meu Deus do céu, como eu amo vocês", declarou Bin.

O registro do reencontro especial foi compartilhado com os fãs no perfil oficial do cantor. "E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos! Pra quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel! Tá devendo uma tatuagem da aposta que perdeu pra Pitelzinha, viu? Nossos gnomos!", escreveu a equipe de Bin Laden na legenda.