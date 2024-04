Fora do BBB 24, MC Bin Laden reencontra aliados do Gnomo: 'Amo vocês'

Eliminado do BBB 24, MC Bin Laden foi surpreendido com uma visita especial dos amigos Rodriguinho e Pitel fora do confinamento

O jogo do BBB 24 chegou ao fim para MC Bin Laden na noite de quinta-feira, 4, e, apesar de não ter conseguido vencer o reality show da Globo, o ex-brother conquistou diversas amizades dentro do confinamento. Ao longo desta madrugada, o artista foi surpreendido com uma visita para lá de especial por dois de seus aliados do Gnomo.

Assim que realizou a participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, Bin Laden seguiu para um hotel para descansar. No entanto, momentos depois, Giovanna Pitel e Rodriguinho apareceram no local e reencontraram o ex-colega de confinamento.

"Não acredito", declarou o eliminado da semana, bastante alegre com a surpresa dos amigos. Logo após abraçar Rodriguinho, o funkeiro foi ao encontro de Pitel para abraçá-la também. "Meu Deus do céu, como eu amo vocês", declarou Bin.

O registro do reencontro especial foi compartilhado com os fãs no perfil oficial do cantor. "E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos! Pra quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel! Tá devendo uma tatuagem da aposta que perdeu pra Pitelzinha, viu? Nossos gnomos!", escreveu a equipe de Bin Laden na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinladen)

Bin Laden define novo nome artístico

Agora eliminado do BBB 24, MC Bin Laden decidiu passar por uma mudança importante em sua carreira após o reality show. Em conversa com o Splash, do UOL, a assessoria do cantor anunciou que ele pretende abandonar seu nome artístico polêmico e já revelou qual será a nova alcunha do cantor.

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, o funkeiro abandonará a referência ao terrorista saudita em seu nome artístico, que foi escolhido por ele e por uma produtora no início de sua carreira no funk. Por isso, ele usará apenas o nome MC Bin, pelo qual já é conhecido tanto dentro quanto fora do reality show da Globo.

Antes mesmo de integrar o elenco de confinados, Bin já tinha revelado a vontade de mudar o nome, que rendeu alguns perrengues durante sua carreira. Inclusive, ele já teve seu visto negado e não conseguiu visitar os Estados Unidos justamente por conta da alcunha ao terrorista. No entanto, o brother ainda não tinha batido o martelo.

Agora, a assessoria informou o novo nome e explicou a decisão: "No final do ano passado, ele falou que queria mudar o nome, por conta do programa, optamos em esperar finalizar essa etapa para definirmos sobre essa mudança. Já estávamos nesse processo há algum tempo, o Bin está em outro momento da vida, maduro", contaram.