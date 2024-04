BBB 24: Eliminado, Bin diz para Davi: "O jogo não permitiu jogarmos junto"

Antes de deixar a casa, MC Bin Laden disse que o jogo não permitiu que ele e Davi jogassem juntos

MC Bin Ladendeixou o Big Brother Brasil 24 na noite desta quinta-feira, 04, após receber 80,34% dos votos em um paredão contra Davi.

Enquanto o funkeiro se direcionava até a porta de saída da casa, o baiano comentou sobre o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt.

"Que discurso. Falou todas as situações que aconteceram com a gente do início do jogo até o final", comentou Davi.

"E o que ele falou eu já tinha dito uma vez. Lembra, Buda? Que tu era um cara que. O jogo não permitiu a gente jogar junto, né, mas tu era um cara que eu sempre falava isso aí", admitiu Bin.

"Valeu, mano. Boa sorte", desejou o brother. "Boa sorte para vocês aí. Aproveitem os últimos dias. Aproveitem a festa até o final", respondeu o cantor antes de sair da casa.