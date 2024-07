Rafa Kalimann celebra sucesso de sua personagem em novela: 'Estão com raiva'

Intérprete de Jéssica em 'Família É Tudo', a atriz Rafa Kalimann vibrou ao revelar que a vilã tem gerado revolta nos telespectadores

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann dividiu com os seguidores uma ótima notícia a respeito de sua personagem na novela 'Família É Tudo', da Globo. Em suas redes sociais, a intérprete de Jéssica revelou que tem recebido feedbacks positivos sobre o desenvolvimento da vilã.

De acordo com Rafa, a personagem tem gerado revolta nos telespectadores. "O que eu estou recebendo de mensagem da galera falando 'a minha vó está com raiva de você, a minha mãe está com raiva de você'", se divertiu a atriz. "Gente, elas estão com raiva de mim, o que vou fazer para conquistar o coração delas de novo?", acrescentou ela.

"A Jéssica também me passa raiva. De vez em quando tem uma galera que me para na rua e fala que tá com raiva. Isso quer dizer que…", declarou a artista, vibrando com o sucesso da personagem na ficção. Recentemente, ela explicou que, às vezes, altera algumas falas no roteiro da vilã.

Em entrevista ao podcast 'E Você?', Rafa Kalimann contou que não gosta de usar certos termos em seu dia a dia por achá-los muito pesados. Por isso, durante os ensaios , ela procura mudar a palavra para evitar mencioná-la com certa frequência.

"Tem uma palavra que é o oposto de 'sem graça', de pessoa que não tem a graça de Deus... Não gosto dessa palavra, é muito pesada para mim. Se eu falasse em casa, meus pais diriam: 'Não [pode]', é cultural [para mim], e a Jéssica tem que falar", esclareceu a atriz.

Fala de Rafa Kalimann é distorcida

Após a explicação de Rafa Kalimann viralizar, ela precisou vir a público para explicar melhor toda a situação. Em seu Instagram oficial, a atriz selecionou matérias que distorceram seu comentário e fez questão de esclarecer o que de fato quis dizer.

"Um dia desses, eu falei para vocês que eu não ia mais permitir que criassem narrativas sobre meu trabalho que fossem distorcidas, mentirosas ou de dupla interpretação. Pois bem, estou cumprindo com isso! Hoje saíram algumas matérias sobre uma palavra que eu não gosto de falar na minha vida, e que tem na minha personagem. Só que quando eu estou no set, eu coloco. Vou contextualizar isso para não ficar distorcido a intenção dessas palavras", iniciou Rafa.

Em seguida, a ex-BBB 20 mostrou um vídeo nos bastidores da novela, onde ela disse que troca a palavra 'desgraçada' durante os ensaios, mas que não altera a fala durante as gravações.